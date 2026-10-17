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17 жовтня 2026, 11:17

«єОселя», розстрочка чи власні кошти: як українці планують купувати житло у 2026 році

У III кварталі 2026 року 37% потенційних покупців житла в Україні розглядали кредит або розстрочку як спосіб фінансування купівлі нерухомості. Роком раніше таких було 38%. Про це свідчить дослідження Factum Group для OLX Нерухомість.

У III кварталі 2026 року 37% потенційних покупців житла в Україні розглядали кредит або розстрочку як спосіб фінансування купівлі нерухомості.
У III кварталі 2026 року 37% потенційних покупців житла в Україні розглядали кредит або розстрочку як спосіб фінансування купівлі нерухомості.
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Серед опитаних 16% планують скористатися програмою «єОселя», 8% розглядають інші кредитні програми, а 13% — купівлю житла в розстрочку.

Ще 21% планують купувати нерухомість без кредиту, 17% наразі взагалі не планують купівлю житла, а решта ще не визначилися або не змогли відповісти.

Інтерес до «єОселі» зростає

Обізнаність про державну програму «єОселя» у III кварталі 2026 року сягнула 80% проти 69% наприкінці 2024 року.

Фактично програмою вже скористалися 4% опитаних. Водночас частка тих, хто ще не користувався «єОселею», але планує це зробити, зросла з 36% у 2024 році до 47% у 2026-му.

При цьому рівень задоволеності умовами програми знижується. У IV кварталі 2024 року ними були задоволені 70% користувачів, у III кварталі 2025-го — 52%, а у III кварталі 2026 року — 50%.

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Яку кредитну ставку українці вважають прийнятною

Для абсолютної більшості потенційних позичальників прийнятною залишається невисока ставка.

90% опитаних назвали прийнятною річну ставку не вище 5%: половина з них готова розглядати кредит до 2% річних, інша половина — у межах 3−5%.

Головною перевагою кредиту або розстрочки 54% респондентів назвали можливість швидше отримати житло. Для 44% важливі пільгові державні програми, а по 43% цінують фіксований щомісячний платіж та можливість уникнути валютного ризику.

Що найбільше заважає взяти кредит

Серед тих, хто не розглядає кредит або розстрочку, 48% не хочуть брати на себе боргові зобов’язання, а 45% не готові сплачувати відсотки.

Ще 33% стримує економічна нестабільність і воєнні ризики, 28% вважають нинішні умови кредитування невигідними, а 21% не мають достатньо стабільного доходу для регулярних платежів.

Найсильнішим стимулом для потенційних позичальників стало б зростання доходів або стабільна робота — 39%. Нижчу ставку назвали 38%, а надійну державну програму з гарантіями — 36%.

Війна залишається головним бар'єром для купівлі житла

Якщо говорити про ринок загалом, найбільше українців від придбання нерухомості стримують війна та пов’язані з нею ризики — 56%, а також високі ціни на житло — 53%.

Економічну невизначеність назвали 42%, недостатній дохід або відсутність заощаджень — 35%, високі кредитні ставки — 32%.

Крім того, 78% респондентів заявили, що частота російських атак впливає на їхні плани щодо купівлі нерухомості. Для 51% цей вплив є суттєвим, ще для 27% — частковим.

У OLX Нерухомість зазначають, що для потенційних покупців дедалі важливішими стають не стільки нижчі ціни на житло, скільки стабільний дохід, впевненість у роботі, доступна ставка та безпекова ситуація.

Дослідження Factum Group для OLX Нерухомість проведене у серпні 2026 року методом онлайн-опитування. У ньому взяли участь 450 респондентів віком 18−55 років із міст України з населенням понад 50 тис. осіб, за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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