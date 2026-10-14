Влада великих грошей: чому мільярдери стають загрозою демократії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 жовтня 2026, 17:42

Влада великих грошей: чому мільярдери стають загрозою демократії

Чому гроші мільйонів важать менше, ніж гроші кількох мільярдерів? У США заможні власники малого бізнесу разом багатші за верхівку Forbes, проте політичний вплив не розподіляється пропорційно статкам. Економіст і нобелівський лауреат Пол Круґман пояснює, як величезний капітал і контроль над інформацією дають одиницям владу впливати на вибір мільйонів та чому це загрожує сучасній демократії.

Чому гроші мільйонів важать менше, ніж гроші кількох мільярдерів?
Додати як бажане джерело в Google

Мільйонерів набагато більше. Чому всі говорять про мільярдерів?

Приводом для колонки Круґмана стала суперечка серед економістів про те, чи не перебільшуємо ми роль мільярдерів. Частина дослідників вважає, що в обговореннях нерівності надто багато уваги приділяють Маску та іншим надбагатим людям, недооцінюючи набагато численнішу групу заможних американців.

Насамперед увагу на це звертають економісти Оуен Зідар та Ерік Цвік у своїй новій книжці «The Everywhere Millionaire». За їхніми даними, близько 5 млн американців мають статки понад $5 млн. Приблизно 3 млн із них — заможні власники малого бізнесу, яких автори називають «мільйонерами головної вулиці». Сукупно вони володіють багатством, що більш ніж у 13 разів перевищує статки учасників списку Forbes 400.

Таке порівняння ставить під сумнів звичну картину, у якій усе багатство зосереджене в руках кількох відомих людей. Якщо підприємці за межами Forbes разом значно багатші, чи не приділяємо ми мільярдерам забагато уваги?

Круґман погоджується, що роль заможних власників малого бізнесу не варто ігнорувати. Проте він заперечує сам перехід від порівняння статків до оцінки впливу. Гроші, розподілені між мільйонами людей, і величезний капітал у руках одиниць дають різні можливості впливати на політику.

Тому аргумент, що Forbes 400 володіє лише близько 4% американського багатства, для нього недостатній. Ця цифра показує частку статків, але не межі влади їхніх власників. Щоб зрозуміти справжній масштаб впливу мільярдерів, потрібно подивитися, як вони використовують свої гроші.

Хто насправді став багатшим і чому це важливо

Круґман наводить ще один аргумент проти того, щоб відсувати мільярдерів на другий план у дискусії про нерівність. Важливо не лише порівнювати статки різних груп сьогодні, а й з’ясувати, у чиїх руках багатство зосереджувалося протягом останніх десятиліть.

За даними Realtime Inequality, які він використовує, частка найбагатшого 1% американців у загальному багатстві країни зросла з 23,2% у 1979 році до 38,3% у 2026 році. Тобто цьому відсотку населення тепер належить значно більша частина американських статків.

Однак усередині цієї групи зміни розподілилися нерівномірно. За поясненням Круґмана, на менш заможні 90% її учасників припала лише невелика частина загального приросту. Більшу частину забезпечило зростання статків найбагатших 0,01% американців — одного відсотка від найбагатшого відсотка населення.

Це важлива відмінність. Багатство концентрувалося переважно завдяки стрімкому збагаченню вузького кола людей, а не рівномірному зростанню статків усіх заможних американців.

Тому велике сукупне багатство власників малого бізнесу не спростовує аргументу Круґмана. Вони можуть разом володіти більшими статками, ніж учасники Forbes 400, але головну роль у посиленні концентрації багатства відіграла саме найвужча верхівка.

Пожертви на вибори — лише частина впливу

Фінансування виборів показує, як великі статки перетворюються на політичний вплив. За підрахунками The New York Times, 300 мільярдерів забезпечили 19% усіх задекларованих грошових внесків на федеральні виборчі кампанії у США 2024 року. Тобто майже кожен п’ятий долар усіх пожертв надійшов від лише трьох сотень людей.

Проте фінансова підтримка кандидатів — лише один зі способів впливати на вибори. Мільярдер, який також володіє інформаційною платформою, може допомагати поширювати вигідні йому політичні повідомлення серед виборців. Звіти про грошові пожертви цієї можливості не відображають.

Саме це поєднання грошей та контролю над інформацією Круґман бачить у випадку Маска. Той фінансує республіканців і водночас володіє X, колишнім Twitter. Отже, може не лише оплачувати політичні кампанії, а й поширювати потрібні йому повідомлення серед великої аудиторії.

Безпосереднім приводом для колонки стало повідомлення The New York Times про те, що перед проміжними виборами Маск спрямовує на підтримку республіканців ще більше грошей, ніж у 2024 році. Круґман також згадує поширення ним спростованих звинувачень проти демократичного кандидата в Сенат від Техасу Джеймса Таларіко. Власна платформа допомогла Маску посилити їхнє поширення.

Цей випадок показує, чому звітів про пожертви недостатньо для оцінки політичного впливу. Гроші можна порахувати, але вони не покажуть, скільки виборців побачили звинувачення й змінили своє ставлення до кандидата. Круґман ставить незручне запитання — скільки людей почули неправдиве повідомлення, але так і не дізналися про його спростування?

Водночас він не стверджує, що величезний капітал гарантує перемогу на виборах. На його думку, цього разу витрати Маска та інших мільярдерів можуть не врятувати республіканців від поразки. Але це не означає, що їхній вплив можна ігнорувати. За інших політичних обставин ті самі гроші та інформаційні ресурси могли б виявитися значно ефективнішими.

Звідси Круґман доходить радикального висновку. Стійко обмежити владу надбагатих, на його переконання, можна лише через зменшення їхніх статків. Поки існує клас людей, здатних поєднувати величезні фінансові ресурси з контролем над інформаційними платформами, зберігається й небезпека перетворення демократії на олігархію.

Тому головне питання для нього — не скільки багатства належить мільярдерам, а скільки влади це багатство їм дає. Вони не мусять володіти більшістю статків країни, щоб мати непропорційний вплив на її майбутнє. Мільйони людей можуть бути багатшими разом. Але для демократії небезпечно, коли гроші одиниць дають їм дедалі більше влади над вибором мільйонів.

Додати як бажане джерело в Google
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає neverice и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами