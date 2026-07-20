Протягом січня — червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 18 млн грн гарантованого відшкодування. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Фонд гарантування вкладів виплатив 18 млн грн: хто отримав кошти
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки виплачено вкладникам
Зокрема, у червні вкладникам було виплачено понад 1,3 млн грн відшкодування.
Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали всі, хто звернувся по виплати, — понад 2 млн, або 96,1% вкладників банків.
За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.
Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 червня 2026 року кошти Фонду складали 54,4 млрд грн.
Нагадаємо
Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.
Гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок «Дія» у кілька кліків.
Коментарі