Фонд гарантування вкладів виплатив 18 млн грн: хто отримав кошти

Протягом січня — червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 18 млн грн гарантованого відшкодування. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Скільки виплачено вкладникам

Зокрема, у червні вкладникам було виплачено понад 1,3 млн грн відшкодування.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали всі, хто звернувся по виплати, — понад 2 млн, або 96,1% вкладників банків.

За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 червня 2026 року кошти Фонду складали 54,4 млрд грн.

Нагадаємо

Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

Гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок «Дія» у кілька кліків.