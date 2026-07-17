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17 липня 2026, 13:21

Кредитний бум та відтік строкових вкладів: банківська система України встановила нові рекорди

За підсумками першого півріччя 2026 року банківська система України зафіксувала нові абсолютні максимуми. Головними трендами періоду стали активність бізнесу в залученні фінансування та водночас історичне падіння частки строкових депозитів населення. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані НБУ.

Кредитний бум та відтік строкових вкладів: банківська система України встановила нові рекорди
Фото: НБУ

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Рекордні депозити та сповільнення темпів

Загальний обсяг депозитів та коштів на рахунках у банках сягнув історичного піка — 3 281,6 млрд грн, що на 1,3% більше порівняно з початком року.

Попри абсолютний рекорд у грошовому еквіваленті, динаміка припливу коштів починає охолоджуватися. Зокрема, у червні річні темпи зростання депозитів сповільнилися до тримісячного мінімуму — 15,1%.

При цьому вкладники все частіше віддають перевагу триманню грошей «під рукою» на поточних рахунках, а не на довгострокових депозитах:

Частка строкових депозитів фізичних осіб у банках впала до мінімального історичного рівня — 32,6%.

Важливе уточнення: ці дані НБУ включають усіх фізичних осіб, зокрема нерезидентів. Через це статистика Нацбанку традиційно є дещо вищою за дані Фонду гарантування вкладів (ФГВФО), який враховує лише резидентів та ФОП-резидентів.

Історичний прорив у кредитуванні бізнесу

Паралельно в Україні спостерігається справжній кредитний бум. Загальний обсяг кредитів резидентам з початку року зріс на 12,4% — до 1 345,7 млрд грн. У червні річні темпи кредитування прискорилися до семимісячного максимуму й досягли 11,1%.

Драйвером цього процесу став корпоративний сектор:

  • Абсолютний історичний рекорд: лише за один червень 2026 року приріст гривневих кредитів бізнесу становив +26,09 млрд грн.
  • Сумарний обсяг гривневих кредитів підприємствам за місяць зріс на 4,2% і на кінець червня досяг позначки у 641,28 млрд грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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