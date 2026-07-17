Раніше, щоб здійснити платіж за IBAN, клієнтам доводилося вручну вводити складні реквізити, уважно перевіряти кожну цифру та витрачати зайвий час. В àбанку знайшли спосіб зробити цей процес швидшим, простішим і комфортнішим.
àбанк зробив відправку платежів за IBAN значно простішою
Саме тому в àbank24 з'явилася нова функція автоматичного розпізнавання реквізитів. Тепер достатньо завантажити фото або скриншот із галереї чи скористатися камерою смартфона — застосунок сам зчитає реквізити, автоматично заповнить необхідні поля для платежу, а клієнту залишиться лише перевірити дані, ввести суму та підтвердити переказ.
Як скористатися новою функцією?
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Увійдіть в àbank24 та відкрийте розділ «Платежі за IBAN».
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Натисніть на значок скріпки.
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Оберіть один зі способів:
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завантажте фото або скриншот із реквізитами з галереї;
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або наведіть камеру смартфона на паперовий документ чи екран із реквізитами.
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Дочекайтеся, поки застосунок автоматично розпізнає реквізити та заповнить необхідні поля.
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Перевірте дані, введіть суму платежу та підтвердьте переказ.
Автоматичне зчитування реквізитів допоможе:
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економити час — без ручного введення довгих реквізитів;
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мінімізувати ризик помилок під час заповнення даних;
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здійснювати платежі ще швидше — достатньо фото, скриншота або камери смартфона.
В àбанку переконані, що турбота про клієнта починається з простих речей. Саме тому вони постійно шукають способи зробити кожну банківську операцію ще швидшою, простішою та зручнішою.
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