àбанк зробив відправку платежів за IBAN значно простішою

Раніше, щоб здійснити платіж за IBAN, клієнтам доводилося вручну вводити складні реквізити, уважно перевіряти кожну цифру та витрачати зайвий час. В àбанку знайшли спосіб зробити цей процес швидшим, простішим і комфортнішим.

Саме тому в àbank24 з'явилася нова функція автоматичного розпізнавання реквізитів. Тепер достатньо завантажити фото або скриншот із галереї чи скористатися камерою смартфона — застосунок сам зчитає реквізити, автоматично заповнить необхідні поля для платежу, а клієнту залишиться лише перевірити дані, ввести суму та підтвердити переказ.

Як скористатися новою функцією?

Увійдіть в àbank24 та відкрийте розділ «Платежі за IBAN». Натисніть на значок скріпки. Оберіть один зі способів: завантажте фото або скриншот із реквізитами з галереї;

або наведіть камеру смартфона на паперовий документ чи екран із реквізитами. Дочекайтеся, поки застосунок автоматично розпізнає реквізити та заповнить необхідні поля. Перевірте дані, введіть суму платежу та підтвердьте переказ.

Автоматичне зчитування реквізитів допоможе:

економити час — без ручного введення довгих реквізитів;

мінімізувати ризик помилок під час заповнення даних;

здійснювати платежі ще швидше — достатньо фото, скриншота або камери смартфона.

В àбанку переконані, що турбота про клієнта починається з простих речей. Саме тому вони постійно шукають способи зробити кожну банківську операцію ще швидшою, простішою та зручнішою.