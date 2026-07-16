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16 липня 2026, 18:53

Майже половину бюджету за пів року наповнив великий бізнес: які податки принесли найбільше грошей

Протягом перших шести місяців 2026 року компанії, які входять до Реєстру великих платників податків, перерахували до Зведеного бюджету України 579,6 мільярда гривень. Ця сума становить 48,8% від усіх податкових надходжень країни за цей період. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Майже половину бюджету за пів року наповнив великий бізнес: які податки принесли найбільше грошей
Фото: НБУ

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Порівняно з першим півріччям минулого року великі платники збільшили свої відрахування на 40,1 мільярда гривень (або на 7,4%).

Які податки принесли найбільше грошей?

За підсумками січня — червня 2026 року найбільше зросли надходження від:

  • податку на прибуток підприємств — на 19,5 млрд грн (+14,6% до відповідного показника минулого року);
  • податку та збору на доходи фізичних осіб — на 13,3 млрд грн (+16%);
  • податку на додану вартість — на 9,9 млрд грн (+7,1%);
  • акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів — на 8,6 млрд грн (+15,1%);
  • рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення — на 7,1 млрд грн (+35,2%).

Читайте також: Держпідприємства поповнили бюджет майже на 149 мільярдів за пів року: хто сплатив найбільше

Топ-3 галузі за приростом сплати

Найбільший приріст сплати податків продемонстрували підприємства таких галузей:

  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — +15,9 млрд грн (+30,9%);
  • фінансова та страхова діяльність — +15,1 млрд грн (+13,5%);
  • переробна промисловість — +11,3 млрд грн (+9,5%).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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