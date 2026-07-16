Майже половину бюджету за пів року наповнив великий бізнес: які податки принесли найбільше грошей

Протягом перших шести місяців 2026 року компанії, які входять до Реєстру великих платників податків, перерахували до Зведеного бюджету України 579,6 мільярда гривень. Ця сума становить 48,8% від усіх податкових надходжень країни за цей період. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

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Порівняно з першим півріччям минулого року великі платники збільшили свої відрахування на 40,1 мільярда гривень (або на 7,4%).

Які податки принесли найбільше грошей?

За підсумками січня — червня 2026 року найбільше зросли надходження від:

податку на прибуток підприємств — на 19,5 млрд грн (+14,6% до відповідного показника минулого року);

податку та збору на доходи фізичних осіб — на 13,3 млрд грн (+16%);

податку на додану вартість — на 9,9 млрд грн (+7,1%);

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів — на 8,6 млрд грн (+15,1%);

рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення — на 7,1 млрд грн (+35,2%).

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Топ-3 галузі за приростом сплати

Найбільший приріст сплати податків продемонстрували підприємства таких галузей: