Протягом перших шести місяців 2026 року компанії, які входять до Реєстру великих платників податків, перерахували до Зведеного бюджету України 579,6 мільярда гривень. Ця сума становить 48,8% від усіх податкових надходжень країни за цей період. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
16 липня 2026, 18:53
Майже половину бюджету за пів року наповнив великий бізнес: які податки принесли найбільше грошей
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Порівняно з першим півріччям минулого року великі платники збільшили свої відрахування на 40,1 мільярда гривень (або на 7,4%).
Які податки принесли найбільше грошей?
За підсумками січня — червня 2026 року найбільше зросли надходження від:
- податку на прибуток підприємств — на 19,5 млрд грн (+14,6% до відповідного показника минулого року);
- податку та збору на доходи фізичних осіб — на 13,3 млрд грн (+16%);
- податку на додану вартість — на 9,9 млрд грн (+7,1%);
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів — на 8,6 млрд грн (+15,1%);
- рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення — на 7,1 млрд грн (+35,2%).
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Топ-3 галузі за приростом сплати
Найбільший приріст сплати податків продемонстрували підприємства таких галузей:
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — +15,9 млрд грн (+30,9%);
- фінансова та страхова діяльність — +15,1 млрд грн (+13,5%);
- переробна промисловість — +11,3 млрд грн (+9,5%).
Джерело: Мінфін
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