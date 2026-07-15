Держпідприємства поповнили бюджет майже на 149 мільярдів за пів року: хто сплатив найбільше

За перші шість місяців 2026 року підприємства державного сектору економіки перерахували до Зведеного бюджету України 148,7 мільярда гривень податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Це на 5,2 мільярда гривень або на 3,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна податкова служба.

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Завдяки чому зросли надходження?

Податкова служба виділяє три основні джерела, які забезпечили приріст бюджетних надходжень:

рентна плата за користування надрами — надходження збільшилися на 5,1 млрд грн (+41,9%);

податок та збір на доходи фізичних осіб — на 2,6 млрд грн (+10,2%);

частина чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств, їх об'єднань та дивідендів (доходу), нарахованого на акції (частки) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність — на 1,8 млрд грн (+10,2%).

Найбільший приріст забезпечили компанії, якими управляють Кабмін, Державне агентство лісових ресурсів та Фонд держмайна.

Топ-3 галузі з найкращою динамікою

Найкращі результати та стрімке зростання сплати податків продемонстрували державні підприємства у трьох сферах:

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — сплата зросла на 13,9 млрд грн (+41,0%), у тому числі:

частина чистого прибутку та дивіденди на держчастку — + 7,2 млрд грн (або + 320,2%);

податок на прибуток — + 3,5 млрд грн (+52,4%);

ПДВ — + 1,2 млрд грн (+9,8%).

Сільське, лісове та рибне господарство збільшило надходження на 3,9 млрд грн (+ 69,0 %), у тому числі:

частина чистого прибутку та дивіденди на держчастку — на 2,2 млрд грн (+153,9 %);

ПДВ — на 0,7 млрд грн (+34,8%);

податок на прибуток — на 0,5 млрд грн (+88,0%).

Інформація та телекомунікації забезпечили додатково 0,8 млрд грн (+67,8%), зокрема:

частина чистого прибутку та дивіденди на держчастку — 0,4 млрд грн (+180,7%);

податок та збір на доходи фізичних осіб — 0,2 млрд грн (+27,3%);

ПДВ — 0,1 млрд грн (+44,2%).

Показники першого півріччя свідчать про те, що державний сектор залишається ключовим фінансовим фундаментом країни, який забезпечує стабільність стратегічних галузей під час війни та наповнює держбюджет.