Долар подешевшав, євро — подорожчало: офіційний курс НБУ на 17 липня

Національний банк України встановив на 17 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,61 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 13 копійок.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,61 грн, що на 13 копійок менше, ніж у четвер (44,74 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 51,16 грн, що на 10 копійок більше, ніж у четвер (51,06 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту