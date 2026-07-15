Національний банк України встановив на 16 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,74 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 14 копійок.
15 липня 2026, 15:32
Долар подешевшав на 14 копійок: офіційний курс НБУ на 16 липня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На четвер НБУ встановив курс долара на рівні 44,74 грн, що на 14 копійок менше, ніж у середу (44,88 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 51,06 грн, що на 13 копійок менше, ніж у середу (51,19 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі