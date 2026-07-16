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16 липня 2026, 16:14

TSMC інвестує ще $100 млрд у США на тлі рекордного прибутку

Найбільший у світі виробник чипів для штучного інтелекту TSMC оголосив про намір інвестувати ще $100 млрд у виробництво в американському штаті Аризона. Це стало перемогою для президента США Дональда Трампа, який домагається розширення виробництва напівпровідників усередині країни, повідомляє Reuters.

TSMC інвестує ще $100 млрд у США на тлі рекордного прибутку

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Водночас компанія підвищила прогноз капітальних витрат на 2026 рік і повідомила про рекордний прибуток за другий квартал, який значно перевершив очікування аналітиків.

Рекордний прибуток завдяки буму ШІ

У другому кварталі 2026 року чистий прибуток TSMC зріс на 77% у річному вимірі — до рекордних 706,6 млрд тайванських доларів ($22 млрд). Це суттєво перевищило прогноз аналітиків, які очікували 632,6 млрд тайванських доларів.

Компанія демонструє двозначне зростання прибутку вже дев'ятий квартал поспіль, що підтверджує стійкий попит на чипи для штучного інтелекту.

Компанія збільшує інвестиції

TSMC підвищила прогноз капітальних витрат на 2026 рік до $60−64 млрд. Раніше компанія очікувала інвестиції на рівні $52−56 млрд.

Керівництво також заявило, що протягом наступних трьох років обсяги капітальних вкладень будуть значно вищими, ніж за попередні три роки.

За словами генерального директора компанії Сі Сі Вея, великі хмарні провайдери продовжують сигналізувати про високий попит на рішення зі штучним інтелектом.

«Наші клієнти та їхні замовники й надалі демонструють дуже сильний попит і позитивні очікування. Тому наша впевненість у багаторічному мегатренді розвитку ШІ залишається дуже високою», — зазначив він.

Нові заводи в Аризоні

Додаткові $100 млрд будуть спрямовані на розвиток виробництва в Аризоні. Разом із раніше оголошеними інвестиціями загальний обсяг вкладень TSMC у США сягне $265 млрд.

Компанія планує побудувати ще чотири підприємства, зокрема заводи з передового пакування чипів. Остаточні строки реалізації залежатимуть від ринкової ситуації.

У Міністерстві торгівлі США заявили, що нові інвестиції підтверджують прагнення адміністрації Дональда Трампа зміцнити американське виробництво напівпровідників і технологічне лідерство країни.

Читайте також: США дозволили TSMC ввозити обладнання до Китаю у 2026 році: видано річну ліцензію

Прогнози стали ще оптимістичнішими

TSMC очікує, що у 2026 році її виторг в доларовому еквіваленті зросте більш ніж на 40%. Раніше компанія прогнозувала збільшення більш ніж на 30%.

У поточному кварталі виробник очікує виторг в межах $44,6−45,8 млрд проти $33,1 млрд роком раніше.

Водночас Сі Сі Вей зазначив, що компанія не покладається виключно на прогнози клієнтів. TSMC самостійно аналізує темпи будівництва дата-центрів для ШІ та загальний попит, щоб уникнути надлишкового виробництва.

TSMC залишається лідером ринку

Аналітики зазначають, що попит на технології виробництва чипів за 3-нм і 2-нм техпроцесами, а також на технологію передового пакування CoWoS, залишається дуже високим.

На тлі цього ринкова капіталізація TSMC зросла майже до $1,97 трлн, що майже удвічі перевищує вартість її головного конкурента — Samsung Electronics.

Крім того, цього тижня компанія вже повідомила про 36%-ве зростання виторгу у другому кварталі, що також перевершило прогнози ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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