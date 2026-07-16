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16 липня 2026, 12:32

Ціни на нафту знизилися після чотирьох днів зростання

У четвер, 16 липня, ціни на нафту пішли донизу. Трейдери вирішили зафіксувати прибутки, паралельно оцінюючи ризики нової хвилі ударів США по військових об'єктах Ірану. Ця ескалація знову підігріла страхи перед повномасштабним конфліктом та перебоями з поставками через критично важливу Ормузьку протоку, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту знизилися після чотирьох днів зростання
Фото: magnific

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Ринок видихає після стрімкого ралі

Після чотирьох днів безперервного зростання світові ціни на нафту трохи просіли. Станом на 09:05 ф'ючерси на Brent знизилися на $0,44 (0,52%) до $84,51 за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $0,23 (0,29%) до $79,37 за барель. Під час торгів ціна Brent зростала майже на $1, а обидва еталонні сорти нафти залишалися поблизу найвищих рівнів за останній місяць.

Напередодні США завдали ударів по береговій обороні та ракетних позиціях Ірану після того, як знову запровадили морську блокаду його портів. У відповідь Тегеран пригрозив повністю перекрити регіональний експорт енергоносіїв, заявивши, що веде «екзистенційну війну» з Америкою.

«Геополітичні ризики продовжують штовхати ціни вгору, але після сильного ралі трейдери перейшли в режим очікування. Зараз фокус змістився з самих погроз на те, чи будуть реальні перебої з поставками нафти і як США та Іран діятимуть найближчими днями», — зазначає Пріянка Сачдева, старший аналітик Phillip Nova.

Цього тижня нафта дорожчала саме через загрозу судноплавству в Ормузькій протоці, через яку до війни проходила майже п'ята частина світового експорту нафти та зрідженого газу.

У середу — в перший день після відновлення морської блокади Ірану з боку США — трафік у протоці суттєво впав. Через неї пройшло лише 7 суден порівняно з 13 напередодні. Пряме протистояння між Вашингтоном і Тегераном спалахнуло з новою силою минулого тижня, зруйнувавши крихке перемир'я, якого вдалося досягти в червні.

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Загроза другого фронту

Сусідні країни намагаються виступити посередниками у переговорах, і більшість аналітиків вважає повномасштабну війну малоймовірною. Проте, за словами головного стратега Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукави, ціна на WTI все одно може підскочити до $85−87 залежно від розвитку конфлікту.

Експерти попереджають: Іран натякає, що може залучити своїх союзників-хуситів у Ємені, аби заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, яка веде до Червоного моря. Це відкриє новий фронт проти Вашингтона і поставить під удар другу за важливістю енергетичну артерію світу.
До того ж джерела Reuters у США зазначають, що останні авіаудари можуть стати початком «більш складних» військових операцій проти Ірану, що лише додає нервозності ринку.

Прогнози від Goldman Sachs

У банку Goldman Sachs озвучили два сценарії розвитку подій на найближчі місяці:

  • Песимістичний: Brent може перевищити $110 за барель у четвертому кварталі, якщо експорт із Перської затоки так і не відновиться.
  • Оптимістичний: ціна може впасти до $60−69 до кінця року, якщо напруга спаде, а видобуток відновлюватиметься швидше, ніж очікувалося.

Водночас аналітики ING попереджають про додатковий фактор ризику: загострення конфлікту відбувається на тлі критично низьких комерційних запасів нафти в США. Зараз вони перебувають на мінімумі з 2022 року, а для цієї пори року — на найнижчому рівні з 2018 року. Швидке скорочення резервів протягом другого кварталу робить нафтовий ринок ще вразливішим до будь-яких нових зривів поставок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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