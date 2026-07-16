Уряд схвалив Національну стратегію протидії шахрайству до 2028 року

Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу, а також затвердив план заходів з її реалізації на період до 2028 року. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що визначає стратегія

Стратегія визначає принципи, пріоритети та основні напрями державної політики у сфері протидії, виявлення, розслідування та усунення наслідків шахрайства та інших порушень, що впливають на фінансові інтереси України та ЄС.

Ухвалення цієї Стратегії є важливим кроком для виконання зобов’язань України як країни-кандидата на вступ до ЄС та прозорого використання міжнародної допомоги.

Що передбачає стратегія

Документ чітко визначає цілі та завдання державних органів у сфері протидії:

шахрайству та корупції;

конфлікту інтересів;

подвійному фінансуванню проєктів;

будь-якій іншій протиправній діяльності, що шкодить бюджетам України та ЄС.

Нові підходи допоможуть не лише оперативно виявляти та розслідувати правопорушення, а й ефективно запобігати їм та притягати винних до юридичної відповідальності.

Яким буде ефект від реалізації

Надійна архітектура безпеки: в Україні з’явиться сучасна система протидії шахрайству, яка повністю відповідає стандартам Євросоюзу та здатна вчасно реагувати на появу нових складних фінансових схем.

Прозорість та довіра: суспільство матиме публічний доступ до результатів боротьби з фінансовими зловживаннями.

Захист викривачів: окрема увага приділяється безпеці та підтримці людей, які повідомляють про факти шахрайства чи порушення при використанні ресурсів ЄС.

План заходів із реалізації Стратегії розрахований на 2026−2028 роки. Його впровадження дозволить побудувати прозору систему, яка гарантує цільове використання кожної гривні та євроцента для відбудови й розвитку України.