Національний банк України встановив на 15 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,88 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 21 копійку.
14 липня 2026, 15:45
Долар подорожчав на 21 копійку: офіційний курс НБУ на 15 липня
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Курс долара
На середу НБУ встановив курс долара на рівні 44,88 грн, що на 21 копійку більше, ніж у вівторок (44,67 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,19 грн, що на 14 копійок більше, ніж у вівторок (51,05 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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