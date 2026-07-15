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15 липня 2026, 16:10

Вакансій із бронюванням стало більше: які зарплати пропонують українцям

Кількість вакансій із можливістю бронювання від мобілізації на платформі «OLX Робота» за останній рік зросла на 25%, кількість відгуків шукачів на такі пропозиції збільшилася на 28%, а медіанна заробітна плата в цьому сегменті підвищилася на 17% і наразі становить 35 тис. грн, повідомляє «OLX Робота».

Кількість вакансій із можливістю бронювання від мобілізації на платформі «OLX Робота» за останній рік зросла на 25%, кількість відгуків шукачів на такі пропозиції збільшилася на 28%, а медіанна заробітна плата в цьому сегменті підвищилася на 17% і наразі становить 35 тис.

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Де пропонують набільше вакансій з бронюванням

Як йдеться у повідомленні, найбільшу кількість вакансій із бронюванням роботодавці наразі пропонують у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Одеській та Запорізькій областях. До першої десятки регіонів за цим показником також увійшли Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

За кількістю відгуків кандидатів лідером є Київська область, за якою йдуть Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська, Волинська та Рівненська області.

Які зарплати пропонують

Найвищі медіанні зарплати у вакансіях із можливістю бронювання пропонують переважно у західних областях України. Лідером є Закарпатська область із показником 50 тис. грн на місяць. Далі йдуть Івано-Франківська та Волинська області — по 45 тис. грн, Тернопільська — 43 тис. грн, Рівненська — 42 тис. грн, Львівська — 40 тис. грн, Київська — 38 тис. грн, Житомирська — 37,5 тис. грн та Полтавська область — 35,5 тис. грн. Найнижчі медіанні зарплати серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Харківській області — 28 тис. грн та Чернівецькій — 25,65 тис. грн.

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Найчастіше бронювання пропонують водіям, будівельникам, вантажникам, різноробочим, продавцям, автослюсарям, зварювальникам, касирам та комірникам. Схожа тенденція спостерігається і щодо відгуків кандидатів, які найбільше цікавляться вакансіями водіїв, роботою у категорії виробництво/робітничі спеціальності, вакансіями будівельників, різноробочих, вантажників, охоронців, продавців, касирів і комірників.

За словами керівниці напряму «OLX Робота» Марії Абдулліної, можливість бронювання найчастіше пропонують підприємства критичної інфраструктури, виробництва, будівництва, логістики та транспорту.

«Саме тому серед вакансій переважають водії, будівельники, вантажники, автослюсарі, зварювальники та інші робітничі спеціальності. Водночас саме у цих сферах вже тривалий час зберігається дефіцит кадрів, тому роботодавці не лише пропонують можливість бронювання, а й конкурують за працівників рівнем заробітної плати», — наводяться слова Абдуліної у релізі.

У кого найвищі зарплати

Найвищі медіанні зарплати серед вакансій із бронюванням зафіксовано у штукатурів — 101,25 тис. грн на місяць.

Далі у рейтингу йдуть фасадники з медіанною зарплатою 97,5 тис. грн, рихтувальники — 87,5 тис. грн, мулярі — 82,5 тис. грн, плиточники — 72,5 тис. грн, далекобійники — 70 тис. грн, таксисти, механіки та малярі — по 57,5 тис. грн, а також будівельники — 55,52 тис. грн.

Найнижчі зарплати

Найнижчі заробітні плати пропонують медсестрам — 16,75 тис. грн, прибиральницям — 17,25 тис. грн та касирам — 19,9 тис. грн на місяць.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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