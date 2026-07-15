Stripe та Advent пропонують купити PayPal за понад $53 мільярди — Reuters

Платіжна компанія Stripe та інвестиційна фірма Advent International зробили спільну пропозицію щодо купівлі PayPal Holdings Inc. Вони готові викупити акції за ціною $60,50 за штуку, що оцінює всю компанію у понад $53 млрд. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнаних із ситуацією.

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Деталі

Пропозицію надіслали на початку цього місяця. За словами одного з джерел, вона підкріплена банківськими гарантіями на фінансування у розмірі близько $50 млрд. Запропонована ціна приблизно на 28% вища за вартість акцій PayPal на момент закриття торгів у вівторок. У PayPal, Stripe та Advent від коментарів відмовилися.

Цій пропозиції передувало перше звернення ще на початку квітня. Джерела зазначають, що Stripe та Advent поки не отримали відповіді від PayPal, але розраховують зрушити переговори з мертвої точки найближчими тижнями.

За умовами пропозиції, Stripe та Advent володітимуть PayPal спільно і на рівних правах (по 50%), без розподілу чи розпродажу компанії частинами. Утім, наразі немає жодних гарантій, що ці переговори закінчаться угодою.

На тлі цих новин акції PayPal на премаркеті підскочили на 15%.

Важкі часи для піонера індустрії

Створена наприкінці 1990-х років, PayPal була одним із перших гравців на ринку цифрових платежів. Проте останнім часом компанія зіткнулася з жорсткою конкуренцією: користувачі дедалі частіше обирають альтернативні платіжні інструменти, а такі гіганти, як Apple Pay та Google Pay, активно відвойовують свою частку ринку.

Протягом останніх кількох років PayPal намагається впоратися зі сповільненням зростання. Це нівелювало більшу частину успіхів, здобутих під час пандемії. Ринкова капіталізація компанії, яка у 2021 році досягла піку в $360 млрд, цього року впала майже до $36 млрд. За останні 12 місяців PayPal втратила понад 40% своєї ринкової вартості.

Очоливши компанію в березні, генеральний директор PayPal Енріке Лорес розпочав масштабну реструктуризацію, щоб спростити роботу платіжного сервісу та зосередитися на розвитку.

У квітні компанія розділила свій бізнес на три напрямки: онлайн-оплата, фінансові послуги для споживачів (зокрема Venmo) та платежі й криптовалюта. Паралельно відбулася низка кадрових перестановок у керівництві.

Бум злиттів та поглинань у сфері платежів

Можлива угода з PayPal, якщо вона відбудеться, продовжить серію великих злиттів та поглинань (M&A) у світовому платіжному секторі. Покупці активно шукають нові активи на тлі стрімкого розвитку фінтеху та штучного інтелекту.

Через сповільнення традиційного процесингу платіжні компанії намагаються масштабуватися за рахунок M&A. Вони прагнуть вийти на швидші сегменти ринку, як-от транскордонні перекази та розрахунки між бізнесами (B2B).

Наприклад, у 2025 році Global Payments домовилася про купівлю свого конкурента Worldpay у компанії FIS та інвестиційної фірми GTCR за $24,25 млрд у межах складної тристоронньої угоди. Тоді GTCR продала свої 55% акцій, а FIS повністю вийшла з капіталу, продавши решту 45%.

На ринку також постійно укладаються менші угоди. Зокрема, канадська платіжна компанія Nuvei придбала Payoneer Global за $2,75 млрд. До речі, Nuvei підтримує якраз Advent International разом з іншими інвестфірмами.

Крім того, як повідомило видання Financial Times, Mastercard розглядає можливість продажу контрольного пакета акцій своєї британської дочірньої компанії Vocalink місцевим банкам. Це пов'язано із занепокоєнням через те, що такий важливий інфраструктурний актив перебуває у власності компанії з США.

Фінансові показники та плани на майбутнє

У першому кварталі виторг PayPal зріс на 7% до $8,35 млрд, що виявилося кращим за середні прогнози аналітиків ($8,05 млрд). Без урахування валютних коливань загальний обсяг платежів підскочив на 8% порівняно з минулим роком і склав близько $464 млрд.

Лорес також озвучив плани залучити штучний інтелект для оптимізації процесів та усунення дублювання функцій серед працівників, хоча й не розкрив деталей. Компанія очікує, що ці заходи допоможуть заощадити близько $1,5 мільярда протягом наступних двох-трьох років. Ці гроші планують реінвестувати у розвиток бізнесу.

Що відомо про Stripe

Stripe — це приватна компанія та один із найдорожчих гравців у галузі. У лютому під час викупу акцій у співробітників та акціонерів її оцінили у $159 млрд, що на понад 70% більше, ніж під час аналогічного продажу роком раніше.

Компанія із штаб-квартирами в Сан-Франциско та Дубліні допомагає бізнесу приймати платежі, здійснювати виплати та автоматизувати фінансові процеси.

Нагадаємо

У лютому 2026 року «Мінфін» писав, що Stripe розглядає можливість поглинання PayPal повністю або частково. Про це тоді повідомляв Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.