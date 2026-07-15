Український фінтех у Парижі: стартап Aiffin залучив €3,1 млн на автоматизацію бізнес-кредитів

Українсько-французький стартап Aiffin залучив €3,1 млн фінансування, щоб масштабувати свою платформу для фінансування малого та середнього бізнесу в Європі. Компанія, заснована минулого року, наразі оцінюється у €30 млн.

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Що робить Aiffin?

Компанія розробила технологію, яка замінює тижні паперової тяганини в банках автоматизованим процесом. Aiffin працює у гібридному форматі: компанія самостійно видає лізинг бізнесу та надає свою AI-інфраструктуру для скорингу іншим фінансовим гравцям — необанкам, автодилерам та брокерам.

Платформа використовує штучний інтелект та відкриті дані (Open Banking) для миттєвої оцінки заявок на лізинг та кредити. По суті, Aiffin створює «цифровий двигун» для фінансових установ, дозволяючи їм ухвалювати рішення про фінансування бізнесу за лічені секунди.

Звідки гроші?

Фінансування надійшло з двох джерел:

€625 тис. — акціонерний капітал від приватних інвесторів та учасників краудфандингової кампанії (загалом понад 50 інвесторів із дев’яти країн).

€2,5 млн — борговий капітал, призначений спеціально для фінансування лізингових угод через платформу.

На що спрямують кошти?

Залучені інвестиції компанія планує витратити на три стратегічні напрямки:

Розширення присутності на французькому ринку та вихід у нові регіони Європи. Розвиток власної AI-інфраструктури, яка відповідає за кредитний скоринг, аналіз ризиків та виявлення шахрайства. Підсилення інженерного складу та продуктових команд.

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Українська експертиза на ринку ЄС

Хоча офіс Aiffin розташований у Парижі, «мозок» компанії, тобто її технічна та продуктова команди, значною мірою працюють в Україні. Саме українські інженери створюють алгоритми, які сьогодні інтегрують європейські фінансові компанії. Це яскравий приклад того, як українська експертиза стає невід'ємною частиною сучасної фінансової екосистеми ЄС.

В основі проєкту лежить практичний досвід засновників, Сергія Васькова, Ігоря Ніколаєва та Халіля Арама. До запуску Aiffin вони успішно розвивали фінтех-проєкти ESKA Capital та ESKA Finance, де їм вдалося залучити та профінансувати понад €35 млн для малого бізнесу з нульовим рівнем дефолтів серед погашених портфелів.

Цей бекграунд дає компанії впевненість у тому, що їхня модель автоматизованого кредитування є не лише швидкою, а й фінансово стійкою.