Мінфін залучив від розміщення ОВДП 6,3 млрд грн — на 12,8 млрд менше, ніж тиждень тому

Міністерство фінансів 14 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,29 млрд грн, що на 12,77 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 19,06 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,15 млрд грн під 15,15% (с/з 15,13%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,14%);

2,07 млрд грн під 15,65% (с/з 15,60%) з погашенням 26 квітня 2028 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,70%, середньозважений — 15,70%).

2,07 млрд грн під 16,08% (с/з 16,08%) з погашенням 25 квітня 2029 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.