Індекс відновлення ділової активності у червні покращився, але залишається нижче нуля — опитування ІЕД

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) після двомісячного погіршення дещо покращився у червні, але все ще залишається від'ємним: мінус 0,14 після мінус 0,17 в травні. Це відбулося завдяки зменшенню частки підприємств, ділова активність яких є гіршою, ніж торік, із 24,4% до 20,6%. Натомість на таку саму величину зросла частка підприємств, які не відчувають змін. Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

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Значення ІВДА покращилося для всіх груп підприємств, а найбільше — для малих. Уже традиційно найнижчим показник залишається для мікропідприємств.

«У червні бізнес-настрої стабілізувалися і дещо покращилися: знизилася довгострокова невизначеність, відновилася динаміка показників роботи підприємств місяць до місяця, а короткострокові очікування перестали погіршуватися. А в поточній ситуації, у якій працює бізнес, навіть якщо щось перестало погіршуватися, це вже велике досягнення», — пояснила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Завантаженість виробничих потужностей

Завантаженість виробничих потужностей порівняно з довоєнним рівнем у червні суттєво зросла: частка підприємств, які працюють на майже повну (75−99%) потужність, збільшилася з 52% до 59%. Ще 4% підприємств працюють на повну потужність.

Покращення ситуації відбулося переважно завдяки скороченню частки підприємств, які працюють на 50−74% довоєнних потужностей, — з 27% до 23%.

«Головний позитивний факт полягає в тому, що частка підприємств, які працюють на повну або майже повну потужність, нині становить 63%, тоді як у травні таких було 57%», — наголосила Оксана Кузяків.

Економічна ситуація в країні

Невизначеність на шестимісячному горизонті щодо загальноекономічної ситуації в країні скоротилася з 27,7% до 26,5%, а щодо фінансово-економічного стану підприємств — з 23% до 21,7%.

«Натомість довгострокова невизначеність зменшилася на 5,3 відсоткового пункта — до 38,2%. Це частка підприємств, яким важко передбачити, що буде з їхньою діяльністю через два роки», — сказала Оксана Кузяків.

Очікування

Серед тих, хто зміг оцінити свої перспективи на два роки вперед, абсолютна більшість (85,6%) не планує жодних змін. Водночас поменшало тих, хто планує розширити діяльність (з 12% до 10%), і побільшало тих, хто планує її скоротити (з 3,2% до 4,3%). Середній термін забезпеченості замовленнями зріс із 2,4 до 2,8 місяця.

«Портфель нових замовлень залишається невеликим — 2,8 місяця. Дещо зменшилася частка підприємств, що працюють „з коліс“, — з 30% до 28%, тоді як частка тих, хто мав замовлення на 1−2 місяці, залишилася незмінною — 37%. Також перервалася тенденція до скорочення частки підприємств із портфелем замовлень на 6−11 місяців: показник зріс із 8% у травні до 11% у червні», — зазначила Оксана Кузяків.

Портфель замовлень

65% підприємств мають портфель замовлень не більш як на два місяці. Найдовший портфель замовлень мають підприємства деревообробної промисловості (4,2 місяця). Серед лідерів також хімічна промисловість (3,6 місяця), виробництво металу та металовиробів (3,4 місяця) і харчова промисловість (2,8 місяця).

Найкоротший портфель — у виробників будівельних матеріалів і підприємств поліграфічної промисловості (по 1,5 місяця).

Очікування щодо виробництва та нових замовлень після сезонного коригування залишаються стриманими. Підприємці очікують уповільнення темпів зростання цін: зокрема, поменшало тих, хто очікує їх подальшого зростання в найближчі три місяці, — з 44,5% до 41,3%.

Аналогічна ситуація і з цінами на готову продукцію: менший відсоток підприємств очікують подальшого підвищення цін у найближчі три місяці (-2,2 в.п.).

Опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, розташованих у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводять щомісяця з травня 2022 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) три місяці балансував близько нуля, але в квітні впав до мінус 0,11. Це найнижче значення ІВДА з березня 2023 року.