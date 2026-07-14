СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн на закупівлях для Трипільської та Зміївської ТЕС

Служба безпеки України викрила схему привласнення коштів ПАТ «Центренерго», виділених державою на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей. Йдеться про розкрадання понад 10 млн грн на закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як працювала схема

За даними слідства, до організації оборудки причетний керівник одного з департаментів ПАТ «Центренерго» та двоє його спільників — власники афілійованих приватних компаній-постачальників.

Посадовець підписав із підрядниками договір на закупівлю труб для проведення планових ремонтних робіт на ТЕС. Проте замість сертифікованої нової продукції 2024−2025 років виробництва, фігуранти придбали вживані неякісні труби, які тривалий час зберігалися на відкритому складі.

Щоб замаскувати обман та приховати справжній вік і походження товару, зловмисники нанесли на нього підроблене маркування та видали за новий. Різницю у вартості учасники схеми розділили між собою.

Загроза для опалювального сезону

Використання застарілих та некондиційних матеріалів під час ремонту не лише завдало фінансових збитків державі, а й безпосередньо ставило під загрозу роботу ключових теплоелектростанцій країни під час підготовки до нового опалювального сезону.

Комплексні експертизи підтвердили, що труби не відповідають державним стандартам, а сума завданих збитків ПАТ «Центренерго» становить 10,4 млн грн.

Обшуки

У ході проведення обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютери, засоби зв'язку та документацію із доказами злочинної схеми.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється можлива причетність інших осіб до злочину. Фігурантам загрожує покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.