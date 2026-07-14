У Німеччині зафіксували рекордну кількість банкрутств за останні 21 рік

Лише за квітень 2026 року у Німеччині розорилися понад 2000 фірм. Це найвищий показник за останні два десятиліття. Особливо важко було трьом галузям, пише Аusnews.de.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Банкрутство компаній

Інститут Лейбниця нарахував у другому кварталі 2026 майже 5000 банкрутств — це рекорд за 21 рік.

Лише за червень збанкрутували 1702 компанії, що на 20% більше, ніж торік. Усього з січня до квітня 2026 року розорилися 8551 підприємство — на 6,7% більше, ніж рік тому.

Борги збанкрутілих фірм перед кредиторами становили близько 13,9 млрд євро. Торік було 22,5 млрд євро, але тільки тому, що на початку 2025 року збанкрутувало більше великих компаній.

Які галузі страждають найсильніше:

Транспорт та логістика — на 10 000 компаній припадає 43,9 банкрутства. Причини: дороге паливо, брак водіїв та невеликий прибуток.

Готелі та ресторани — 41,2 банкрутства на 10 000. Їм заважають високі рахунки за світло та газ, зростання цін на продукти та те, що люди стали менше витрачати. Після пандемії вони залишилися без держпідтримки.

Будівництво — 35,6 банкрутств на 10 000. Окрім дорогих матеріалів, проблеми створюють високі відсотки за кредитами — через це забудовники не хочуть вкладатись у нове будівництво.

Окрім транспорту, громадського харчування та будівництва, проблеми є і в інших галузях. У сонячній енергетиці справжній розгром: дорого виробляти, панелі з Азії дешеві, ціни скачуть. Маленькі фірми не витримують, навіть великі згортають виробництво Німеччини.

Німецькі броварні теж дуже страждають від кризи. Банкрутства трапляються майже щомісяця. Особливо тривожний випадок стався у червні 2026 року — за десять днів збанкрутували три броварні, причому одна з них варила пиво з 1308 року.

Всього за останні шість років закрилося 137 пивоварень по всій Німеччині.