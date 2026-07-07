Не тільки фінмон: чому блокують рахунки компанії та що робити, якщо це сталося

Блокування банківського рахунку для бізнесу часто стає несподіванкою. Учора компанія працювала у штатному режимі, проводила платежі та виконувала договірні зобов’язання, а сьогодні не може розрахуватися з контрагентами, виплатити заробітну плату чи сплатити податки. Наслідки такого обмеження можуть бути відчутними не лише для фінансового стану компанії, а й нести значні репутаційні ризики. Чому рахунок можуть заблокувати та що робити у цьому випадку, «Мінфіну» розповіла Ярина Паш, юристка практики супроводу бізнесу в Juscutum.

4 причини блокування рахунку: повний розбір

Усі причини умовно можна розділити на чотири великі групи:

фінансовий моніторинг;

накладення арешту на банківський рахунок державним чи приватним виконавцем;

здійснення адміністративного арешту рахунку за зверненнями податкової;

накладення арешту у кримінальній справі.

Фінансовий моніторинг — нині найчастіша причина блокування рахунків. Відповідно до «антивідмивного» закону банки зобов'язані аналізувати всі операції клієнтів.

Найчастішими маркерами ризику стають:

значні перекази коштів без очевидного економічного змісту;

здійснення нетипових для конкретного підприємства банківських операцій;

операції з контрагентами з «чорного списку»;

отримання оплати за товар чи послуги, які не відповідають КВЕД-ам компанії;

різке збільшення обсягів оборотів тощо.

У випадку здійснення таких ризикових операцій компанією банк тимчасово зупиняє операцію та заморожує рахунок для перевірки документів.

Накладення арешту на банківський рахунок. Якщо бізнес має борг, підтверджений судовим рішенням або іншим виконавчим документом, то державний чи приватний виконавець може накласти арешт у рамках відкритого виконавчого провадження.

Підставами для накладення такого арешту переважно є наявність невиконаного судового рішення (наприклад, стягнення боргу на користь контрагента) або неоплачені штрафні санкції від державних органів.

Здійснення адміністративного арешту рахунку за зверненнями податкової. Податкові органи також мають інструменти впливу на платників податків. Водночас важливо розуміти, що арешт коштів на рахунках платника податків не може бути накладений довільно. Податкове законодавство передбачає, що арешт коштів на рахунку здійснюється виключно на підставі рішення суду за зверненням контролюючого органу.

Підставами можуть бути:

платник податків має значний податковий борг та вчиняє дії з приховуванням грошових коштів;

відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності;

перешкоджання проведенню податкової перевірки;

невиконання законних вимог контролюючого органу тощо.

Накладення арешту у рамках кримінального провадження. Якщо щодо посадових осіб підприємства відкрите кримінальне провадження, або стосовно самої юридичної особи відкрито провадження для цілей застосування заходів кримінально-правового характеру та органи досудового розслідування вважають, що кошти на банківських рахунках можуть бути доказом злочину, предметом спеціальної конфіскації або отримані злочинним шляхом, прокурор може звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту.

Як зменшити ризики заморожування рахунку

Блокування рахунку — це не просто тимчасова незручність, це ланцюгова реакція, яка тягне за собою юридичні та фінансові ризики. У такій ситуації компанія не зможе вчасно розрахуватися за договорами, а контрагенти можуть виставити вам пеню та інші штрафні санкції передбачені договорами. Далі виникають затримки з виплатою заробітної плати та податковими платежами. Потім зазначає шкоди ділова репутація підприємства.

Тому, щоб мінімізувати ризики блокування рахунків рекомендуємо:

Проводити детальну та регулярну перевірку контрагентів на предмет судових спорів та податкових боргів.

Документально підтверджувати кожну господарську операцію.

Систематично перевіряти наявність судових спорів та виконавчих проваджень щодо підприємства.

Своєчасно сплачувати податки та інші обов’язкові платежі.

Оперативно реагувати на запити банку чи податкових органів.

Що робити, якщо рахунок вже заблокували

Нижче наводимо алгоритм дій керівництва компанії для розблокування рахунку:

З'ясування причини та підстави блокування рахунку. Зверніться до обслуговуючого банку з проханням надати офіційну та вичерпну відповідь — щодо підстав блокування банківського рахунку.

Якщо це фінансовий моніторинг, то витребуйте детальний перелік документів, які необхідно надати для підтвердження законності походження коштів.

Якщо це виконавче провадження — дізнайтеся номер виконавчого провадження та ПІБ виконавця.

Збір та подача документів (для фінансового моніторингу). Якщо причина пов’язана з фінансовим моніторингом, слід оперативно надати:

договори;

акти виконаних робіт;

видаткові накладні;

товарно-транспортні накладні;

податкові документи;

офіційні пояснення компанії щодо економічної суті операцій.

Чим швидше компанія підтвердить законність походження коштів і реальність господарської діяльності, тим вищі шанси на швидке розблокування.

Перевірка відкритих виконавчих проваджень та судових рішень про накладення адміністративного арешту за зверненням ДПС (у разі накладення арешту виконавцем чи ДПС). Необхідно встановити:

чи існує відкрите виконавче провадження;

чи ухвалювався судове рішення про адміністративний арешт у межах податкового законодавства;

визначення підстав та тактики оскарження відповідних рішень.

Залучення адвоката для захисту у рамках кримінального провадження. Якщо арешт накладено судом у кримінальній справі, скасувати його може лише суд. Адвокат може подати клопотання про скасування арешту майна, довівши, що рахунки заблоковано безпідставно або компанія не має стосунку до правопорушення.

Блокування рахунку — це ситуація, яка може трапитися з бізнесом, незалежно від його розміру чи сфери діяльності. Головне в такому випадку — не панікувати, а швидко з’ясувати причину обмежень і вжити необхідних заходів для їх усунення.

Практика показує, що своєчасна реакція, належно оформлені документи та відкритий діалог із банком або уповноваженими органами часто дозволяють вирішити проблему значно швидше. А системний підхід до фінансової та юридичної безпеки допомагає мінімізувати ризики та забезпечити стабільну роботу бізнесу в майбутньому.