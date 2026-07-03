Завершення навчального року в 2027 планується 30 червня — Юлія Свириденко

Уряд України затвердив графік проведення навчального року 2026−2027 у закладах середньої освіти. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, освітній процес традиційно стартує 1 вересня. Загальна тривалість навчального року встановлена до 30 червня 2027 року. Про це повідомила в своєму телеграм-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

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Водночас уряд надав значну автономію місцевій владі та керівництву навчальних закладів. Обласні та Київська міська військові адміністрації спільно з засновниками шкіл ухвалюватимуть рішення щодо формату початку занять у кожній окремій громаді, спираючись на безпекову ситуацію в регіоні.

Гнучкість поширюється і на завершення освітнього процесу. Фактичні дати закінчення навчальних занять, проведення урочистостей останнього дзвоника та графіки літніх канікул визначатимуть педагогічні ради шкіл.

Це дозволить адаптувати календарний план до потреб учасників освітнього процесу та реальних безпекових умов. Через такий підхід дати та тривалість канікул можуть відрізнятися навіть у межах одного міста чи району.

Метою таких нововведень є забезпечення безперервності навчання в умовах воєнного стану, що вимагає оперативної реакції на безпекові виклики та можливості коригувати освітній графік відповідно до поточної ситуації.

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