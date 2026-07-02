Європа домінує у рейтингу найсильніших паспортів світу: 9 із топ-10 — країни ЄС

Європейські країни продемонстрували абсолютне домінування у п'ятому щорічному глобальному рейтингу паспортів Global Passport Index (GPI). До першої десятки увійшли дев'ять європейських держав, і лише Сінгапуру вдалося розбавити цей список, посівши 10-те місце. Про це повідомляє Euronews.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як зазначають автори індексу з компанії Global Citizen Solutions (GCS), цей рейтинг кардинально відрізняється від відомого Henley Passport Index. Якщо Henley оцінює суто кількість країн, куди можна в'їхати без візи, то GPI аналізує три ключові блоки:

свободу пересування,

інвестиційну привабливість країни,

якість життя.

Чому перемагає Європа

«Домінування Європи на вершині Global Passport Index є абсолютним, і воно тримається на балансі, а не на якійсь одній перевазі», — пояснює Патрісія Казабурі, генеральна директорка Global Citizen Solutions.

За її словами, за критерієм суто «візової свободи» Сінгапур випереджає будь-яку європейську країну, а за інвестиційним потенціалом європейцям серйозно протистоять країни Перської затоки та Азії.

Проте перевага Європи полягає в іншому: це єдиний регіон, який поєднує майже максимальний доступ до світу з найвищою на планеті якістю життя — показником, який жоден уряд не може штучно створити лише за допомогою податкових пільг чи міжнародних договорів.

Топ-10 найкращих паспортів світу у 2026 році:

Швеція (1-ше місце у світі: 11-та за мобільністю, 9-та за інвестиціями та 2-га за якістю життя).

Швейцарія (7-ма за мобільністю, 2-га за інвестиціями).

Фінляндія (лідер за якістю життя у світі, хоча за інвестиціями лише 28-ма).

Німеччина (3-тя за якістю життя).

Нідерланди та Данія (розділили 5-те місце).

Ірландія (7-ме місце).

Велика Британія (8-ме місце).

Норвегія (9-те місце).

Сінгапур (10-те місце).

Ефект Brexit для Британії та падіння у рейтингу США

Аналітики окремо звернули увагу на показники Великої Британії та США, у яких зафіксовані цікаві тренди.

Велика Британія (8 місце). Британський паспорт міцно тримається в топ-10 завдяки високому рівню життя, проте його рейтинг мобільності «відкотився» аж на 30-те місце. Експерти називають це «тихим підписом Brexit». Індекс враховує безвізовий режим (де Британія все ще сильна), але не може відобразити те, що британці втратили фізично — автоматичне право жити, працювати та оселятися у 27 країнах Євросоюзу.

Читайте також: Аргентина запропонує «золоті паспорти» в обмін на держоблігації на $1 млн

США (12 місце). Американський паспорт продемонстрував найстрімкіше п'ятирічне падіння серед усіх країн «Великої сімки» (G7). У 2021 році США посідали 1-ше місце з найвищим балом в історії індексу (96,45). Проте через серію дзеркальних заходів з боку інших держав (зокрема, Бразилія минулого квітня знову повернула візи для американців) США опустилися на 14-те місце у 2025 році, і лише цьогоріч трохи відіграли позиції, піднявшись на 12-ту сходинку.