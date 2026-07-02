Російська банківська система п'ятий місяць поспіль стикається з відтоком коштів. Громадяни та бізнес активно знімають готівку, в середньому виводячи 13 мільярдів рублів (приблизно 166 мільйонів доларів) щодня. Лише у червні обсяг готівки в обігу збільшився на 449,7 млрд рублів, що на 18% перевищує травневі показники. Про це повідомив сайт Delo.ua
Росіяни масово виводять готівку з банків п'ятий місяць поспіль
► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини
За даними Центробанку рф, з лютого по червень обсяг готівки в обігу зріс на 1,903 трильйона рублів.
Керуючий директор «Експерт РА» Юрій Бєліков пов'язує цей тренд із двома чинниками:
- Бізнес активніше переходить у «сіру зону» через підвищення податкового навантаження.
- Населення формує «тривожні запаси» паперових банкнот, побоюючись відключень інтернету, збоїв у роботі терміналів та подальшої геополітичної ескалації.
Аналітик Freedom Finance Global Наталія Мільчакова додає, що рівень стресу в суспільстві зростає через атаки дронів та відсутність перспектив завершення війни.
Російські банки втрачають ліквідність
Відтік коштів став «дуже тривожним сигналом», про що відкрито заявив заступник голови правління Сбербанку Тарас Скворцов. За його словами, вилучені кошти не повертаються до фінансової системи: інкасація та поповнення через банкомати не демонструють зростання.
Станом на 1 травня росіяни тримали «під матрацами» 17,7 трильйона рублів ($228,3 мільярда), що є історичним рекордом для цього ринку.
Готівкові звички в Україні
Ситуація в Україні суттєво відрізняється.
Станом на 1 січня 2026 року в обігу поза банківською системою перебувало 926,3 млрд гривень готівки. Враховуючи загальний обсяг грошової маси, що становив 4,02 трлн грн, частка готівки «на руках» у населення становить близько 23%. Це свідчить про вищий рівень довіри до банківської системи, ніж у сусідній країні, навіть в умовах воєнного стану.
Детальніше про те, як війна вплинула на використання готівки та карткових розрахунків, можна прочитати у статті Українці різко скорочують запаси готівки
Коментарі - 3
Ем, ну, взагалі ні.
По перше в різних країнах різня кількість емісії готівки, бо в україні нам приводять загальну кількість грошової маси і кількість готівки в обороті, а в кацапстані приводять тільки збільшення кількості готівки, але не зрозуміло з яким числом це порівнювати, бо не наведено кількість грошової маси загалом, плюс по друге курс різний, крім цього
якщо є десять людей, в дев`ятьох з них по одній гривні, а в десятого є 20 гривень
от дев`ять з них тримають готівку, а десятий свої 20 гривень поклав в банк, то співвідношення буде на користь банківських рахунків і ЗМІ можуть безпідставно припускати про «довіру» до банку, хоча якщо розібратися з тим, скільки людей тримають готівку і скільки людей тримають гроші в банку — то може виявитися зовсім інша картина, котра буде реалістичніше відображати цей фактор.
Це до чого, на Мінфіні неодноразово були новини про те, як надбагаті українці (олігархи, депутати, тцкуни і тд) тримають в банках великі суми, але в розрізі країни таких «людей» менше ніж звичайних українців, хоча ці «люди» володіють такими значними сумами, що на папері це виглядає як «довіра до банківської системи», а в реальності прості українці котрі не мають настільки великих грошей можуть масово тримати готівку, і тут виникає ситуація, де відбувається підміна понять, олігархи довіряють банківській системі (а це ну не більше 20% українців), а інші ні.
Не в кількості микол, петрів та наталок, а у відсотку грошей, які вилучені з готівкогово обігу.
Петро з 20 гривнями теж є значним маркером, бо довіряє банкам свої підвищені статки.
А те шо, 20 микол тримають по гривні під матрасом може говорити не тільки про недовіру, а й про суто природні моменти повʼязані з патернами платежів в їх локації або оточенні.
Якщо микола1 купує безакцизну горілочку за готівку, це не тому, що не довіряє банкам, а тому, що продавець не приймає картки. А микола12 взагалі отримує свою 1 гривню в конверті і не кладе на рахунок, бо зловить фінмон.
Якщо для тебе «довіра до банку» — це коли меншість (20−30%) поклала свої мільярди в банк, коли решта не користується депозитами і використовує банківську картку тільки для оплати чогось — в мене для тебе погані новини.
В тебе добре виходить розпалювати срачі в коментарях під відгуками в гілці з банками, може тобі повернутися назад туди? бо тут треба ще статті читати, щось розуміти, вирішив на підвищення піти? Ніхто не цікавився є це значним маркером чи ні, якщо більшість не несе гроші в банк — це не є ознакою довіри до банківської системи, якщо в твоєму світі буває якось інакше, ну добре, випий горілки безакцизної, чи що ти там любиш в такий час робити.