Росіяни масово виводять готівку з банків п'ятий місяць поспіль

Російська банківська система п'ятий місяць поспіль стикається з відтоком коштів. Громадяни та бізнес активно знімають готівку, в середньому виводячи 13 мільярдів рублів (приблизно 166 мільйонів доларів) щодня. Лише у червні обсяг готівки в обігу збільшився на 449,7 млрд рублів, що на 18% перевищує травневі показники. Про це повідомив сайт Delo.ua

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За даними Центробанку рф, з лютого по червень обсяг готівки в обігу зріс на 1,903 трильйона рублів.

Керуючий директор «Експерт РА» Юрій Бєліков пов'язує цей тренд із двома чинниками:

Бізнес активніше переходить у «сіру зону» через підвищення податкового навантаження. Населення формує «тривожні запаси» паперових банкнот, побоюючись відключень інтернету, збоїв у роботі терміналів та подальшої геополітичної ескалації.

Аналітик Freedom Finance Global Наталія Мільчакова додає, що рівень стресу в суспільстві зростає через атаки дронів та відсутність перспектив завершення війни.

Російські банки втрачають ліквідність

Відтік коштів став «дуже тривожним сигналом», про що відкрито заявив заступник голови правління Сбербанку Тарас Скворцов. За його словами, вилучені кошти не повертаються до фінансової системи: інкасація та поповнення через банкомати не демонструють зростання.

Станом на 1 травня росіяни тримали «під матрацами» 17,7 трильйона рублів ($228,3 мільярда), що є історичним рекордом для цього ринку.

Готівкові звички в Україні

Ситуація в Україні суттєво відрізняється.

Станом на 1 січня 2026 року в обігу поза банківською системою перебувало 926,3 млрд гривень готівки. Враховуючи загальний обсяг грошової маси, що становив 4,02 трлн грн, частка готівки «на руках» у населення становить близько 23%. Це свідчить про вищий рівень довіри до банківської системи, ніж у сусідній країні, навіть в умовах воєнного стану.

Детальніше про те, як війна вплинула на використання готівки та карткових розрахунків, можна прочитати у статті Українці різко скорочують запаси готівки