Національний банк України встановив на 1 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,7917 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.
30 червня 2026, 16:01
Офіційний курс на 1 липня: долар та євро подешевшали
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Курс долара
На середу НБУ встановив курс долара на рівні 44,79 грн, що на 5 копійок менше, ніж у вівторок (44,84 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,03 грн, що на 13 копійок менше, ніж у вівторок (51,16 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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