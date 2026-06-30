Офіційний курс на 1 липня: долар та євро подешевшали

Національний банк України встановив на 1 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,7917 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

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На середу НБУ встановив курс долара на рівні 44,79 грн, що на 5 копійок менше, ніж у вівторок (44,84 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,03 грн, що на 13 копійок менше, ніж у вівторок (51,16 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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