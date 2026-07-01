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1 липня 2026, 15:44

Kernel подав до суду на Sense Bank: агрохолдинг вимагає повернути $39 млн

Агрохолдинг Kernel звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою зобов’язати державний Sense Bank повернути $39 млн, які компанія надала банку в межах угоди РЕПО у 2021 році. Про це йдеться у повідомленні Kernel.

Агрохолдинг Kernel звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою зобов’язати державний Sense Bank повернути $39 млн, які компанія надала банку в межах угоди РЕПО у 2021 році.

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Суть справи

Навесні 2021 року керівництво банку, який до грудня 2022 року називався Альфа-Банк Україна, запропонувало Кернел надати йому фінансування на строковій основі, під відсотки.

Угода була технічно оформлена як купівля Кернел боргових цінних паперів (LPN) у пов’язаної з банком компанії Greatford — така конструкція називається договором РЕПО і за економічною суттю є кредитною операцією, в якій цінні папери виступають забезпеченням.

Усі переговори щодо угоди вели співробітники банку. Через кіпрську компанію Etrecom, яка входить до групи Кернел, компанія перерахувала банку близько 30,9 млн доларів США.

Передбачалося, що через рік Greatford викупить цінні папери назад, а Кернел отримає свої кошти з купонним доходом — дохідність за угодою мала становити 5,75% річних.

Статус виконання зобов’язань

Банк мав повернути фінансування у травні-червні 2022 року, проте за ініціативи банку строк було продовжено до кінця вересня 2022 року. До узгодженої дати банк кошти не повернув.

При цьому Кернел зі свого боку повністю виконав усі зобов’язання: компанія вчасно погасила перед банком усі свої кредитні зобов’язання.

Чому Kernel звернувся до суду

Оскільки саме банк ініціював угоду, визначав її умови та вів усі переговори, а Greatford виконувала суто технічну роль, Кернел вважає банк повноцінною стороною зобов’язання щодо повернення фінансування.

Тому компанія Etrecom звернулася до Господарського суду міста Києва з вимогою зобов’язати Sense Bank і Greatford солідарно повернути надане фінансування з урахуванням процентів.

Йдеться про вимогу повернути власні кошти, які було передано банку в борг за структурою, розробленою та запропонованою самим банком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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