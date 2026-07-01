ARX виплатила рекордні 272,2 млн грн страхового відшкодування за пожежу на складському комплексі в Дніпрі

Восени минулого року на території великого складського комплексу в Дніпрі виникла масштабна пожежа, яка почалася в сусідньому приміщенні, перекинулася на склад корпоративного клієнта ARX та згодом зруйнувала весь комплекс. Унаслідок пожежі було повністю знищено товарні запаси компанії: автомобільні запчастини, інструменти та обладнання, а також дороговартісне складське устаткування. Клієнт ARX є найбільшим у Центральній та Східній Європі міжнародним дистриб'ютором автомобільних запчастин, інструментів та обладнання для легкових і вантажних автомобілів. Компанія забезпечує повний цикл логістики, продажів та технічної підтримки для автосервісів і магазинів.

Загальна сума страхового відшкодування склала 272,2 млн грн, що дозволило клієнту ARX компенсувати свої фінансові збитки.

«Ця виплата — підтвердження того, що страхування в Україні працює і захищає бізнес навіть у найскладніших ситуаціях. А також те, що під час війни звичайні ризики нікуди не поділися і так само бізнес потребує захисту не тільки від воєнних ризиків. Відшкодування такої суми, як 272,2 мільйона гривень, можливе тільки тоді, коли страхова компанія має впевнені позиції на ринку та стабільні фінансові результати, як у ARX», — підкреслив Голова Правління Андрій Перетяжко.

«Наша компанія співпрацює з ARX уже понад 14 років, і за цей час ми переконалися в її надійності та високому професіоналізмі. У всіх питаннях, з якими нам доводилося звертатися, зокрема і в недавньому процесі врегулювання збитків, команда страхової компанії діяла компетентно, відповідально й оперативно.

Хочу відзначити, що для нас співпраця з ARX — це винятково позитивний досвід, в основі якого лежать довіра, надійність і професійність.

Висловлюємо щиру вдячність усій команді ARX за якісний сервіс, відповідальне ставлення до клієнтів та багаторічне партнерство. Ми цінуємо цю співпрацю і впевнені, що успішно продовжуватимемо її й надалі", — підкреслили представники компанії-клієнта страхової ARX.

Врегулювання збитків при пожежах такого масштабу передбачає збір та аналіз великого обсягу інформації через кількість знищеного майна, широку номенклатуру товарних запасів, необхідність документального підтвердження втрат, проведення аудиту складського обліку, ретельного дослідження причин пожежі. У цьому випадку команда ARX провела врегулювання з максимальним комфортом для клієнта. Корпоративне страхування в Україні здатне витримувати навантаження такого рівня — це вкотре підтверджує ARX.

Структура страхової програми, страховий захист та врегулювання цього страхового випадку були забезпечені у співпраці з нашим партнером — страховим посередником «ГрЕКо Україна РІМ». Цей страховий посередник діє в Україні вже понад 25 років і є підрозділом Страхової Групи ГрЕКо, яка представлена у 21 країні та працює на міжнародних ринках уже понад 100 років.