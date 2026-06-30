Euroclear подав позов проти ЦБ рф до суду в Брюсселі

Бельгійський депозитарій Euroclear подав позов проти Центрального банку рф до Господарського суду Брюсселя. Попереднє судове засідання відбулося минулого четверга, 25 червня. Про це повідомляє The Brussels Times.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Раніше, 15 травня, московський суд зобов'язав Euroclear виплатити близько 220 мільярдів євро збитків. Сама інституція наразі утримує близько 200 мільярдів євро російських коштів, які були заблоковані в межах санкцій Європейського Союзу, запроваджених після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Проте в Euroclear наголошують, що московський суд не мав жодних повноважень для винесення рішень у цій справі. Позиція Euroclear полягає в тому, що розгляд цієї справи перебуває виключно в юрисдикції бельгійського суду. За словами адвокатів установи, російські позовні вимоги є неприйнятними.

На грудневому саміті лідери ЄС погодилися надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро для фінансування оборонних потреб протягом наступних двох років. Ця угода стала альтернативою прямому використанню активів, які переважно зберігаються в Euroclear. Водночас Євросоюз залишає за собою право використати ці заморожені активи для подальшого погашення наданого кредиту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що європейський депозитарій Euroclear уже перерахував Україні близько 6,6 млрд євро доходів, отриманих від інвестування заморожених російських активів, ще 1,4 млрд євро очікуються до виплати у липні 2026 року.