Національний банк України встановив на 30 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8400 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.
29 червня 2026, 17:01
Офіційний курс на 30 червня: долар майже не змінився, євро подорожчало
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Курс долара
На вівторок НБУ встановив курс долара на рівні 44,84 грн, що на 1 копійку менше, ніж у понеділок (44,85 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 51,16 грн, що на 3 копійки більше, ніж у понеділок (51,13 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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