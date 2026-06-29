Офіційний курс на 30 червня: долар майже не змінився, євро подорожчало

Національний банк України встановив на 30 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8400 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.

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На вівторок НБУ встановив курс долара на рівні 44,84 грн, що на 1 копійку менше, ніж у понеділок (44,85 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 51,16 грн, що на 3 копійки більше, ніж у понеділок (51,13 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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