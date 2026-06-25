Долар подорожчав на 6 копійок: НБУ встановив курси валют на п’ятницю

Національний банк України встановив на 26 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9229 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

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На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 44,92 грн, що на 6 копійок більше, ніж у четвер (44,86 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на п’ятницю встановлений на позначці — 50,92 грн, що на 4 копійки більше, ніж у четвер (50,88 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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