У Податковій пояснили, коли ФОП має право на податкову знижку

Фізичні особи — підприємці можуть отримати податкову знижку, але лише як громадяни, а не в межах своєї підприємницької діяльності. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Як отримати податкову знижку

Податкова знижка — це право платника податку повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за рахунок документально підтверджених певних витрат.

Водночас сам факт реєстрації особи як підприємця не надає права на податкову знижку щодо доходів від підприємницької діяльності. Таке право виникає лише за наявності окремих видів доходів, визначених законодавством.

Зокрема, фізична особа — підприємець може претендувати на податкову знижку, якщо одночасно є найманим працівником і отримує заробітну плату, з якої сплачується податок на доходи фізичних осіб. Саме цей дохід може бути підставою для розрахунку податкової знижки.

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Крім того, право на податкову знижку мають фізичні особи, які отримують доходи у вигляді дивідендів від володіння акціями або іншими корпоративними правами юридичних осіб — резидентів Дія Сіті. У такому випадку до податкової знижки можуть бути включені витрати на придбання відповідних акцій або корпоративних прав за умов, визначених Податковим кодексом України.

Варто пам’ятати, що податкова знижка надається лише за наявності документів, які підтверджують понесені витрати. Для її отримання необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи та документи, що підтверджують право на знижку.

Як подати декларацію

Щоб отримати податкову знижку, необхідно:

Подати річну декларацію про майновий стан і доходи, у якій зазначити підстави для отримання знижки та суми витрат. Декларація подається до 31 грудня (включно) року, що настає за звітним.

Надати копії підтверджувальних документів разом із декларацією. Оригінали документів потрібно зберігати протягом усього строку позовної давності.

Врахувати, що загальна сума податкової знижки не може перевищувати річний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати.

Для окремих видів витрат можуть застосовуватися спеціальні обмеження, встановлені законодавством.

Право на податкову знижку діє лише протягом одного року.