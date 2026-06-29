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29 червня 2026, 12:26

Банкір розповів, чи стануть загрозою нові ліміти на перекази для прозорих ФОПів

Оновлений Меморандум про прозорість функціонування ринку платіжних послуг не змінює законодавство про фінансовий моніторинг і не запроваджує автоматичних обмежень для всіх підприємців. Про це розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку.

Оновлений Меморандум про прозорість функціонування ринку платіжних послуг не змінює законодавство про фінансовий моніторинг і не запроваджує автоматичних обмежень для всіх підприємців.

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Що каже банкір

«Його головна мета — це уніфікувати підходи банків до роботи з ризиковими операціями та протидіяти схемам, коли рахунки використовуються не для реального бізнесу, а для транзиту коштів, шахрайства або тіньових операцій», — зазначив Мамедов.

За його словами, добросовісним підприємцям не варто сприймати оновлений Меморандум як загрозу. Ключова умова для нормальної роботи з банком — прозора діяльність, зрозуміла бізнес-модель, відповідність оборотів реальній господарській діяльності та готовність підтвердити економічний зміст операцій.

Він пояснив, що особлива увага банків буде зосереджена на новостворених ФОПах, підприємцях, які тривалий час не працювали, а потім раптово відновили діяльність, а також юридичних особах з ознаками компаній-оболонок. Водночас це не означає, що кожен новий ФОП автоматично вважатиметься проблемним або підозрілим.

Він нагадав, що згідно з оновленим Меморандумом, для новостворених та неактивних ФОПів підвищеного рівня ризику передбачено поетапні ліміти на перекази в межах України.

Зокрема, орієнтовно з 14 серпня 2026 року для ФОПів першої групи може застосовуватися ліміт до 600 тис. грн на місяць, а для ФОПів другої та третьої груп — до 3 млн грн на місяць.

Орієнтовно з 14 листопада 2026 року відповідні ліміти можуть знизитися до 400 тис. грн на місяць для першої групи та до 1 млн грн на місяць для другої й третьої груп.

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Водночас, за словами Мамедова, ці обмеження не мають поширюватися на клієнтів, які ведуть прозору діяльність, своєчасно сплачують податки, офіційно працевлаштовують працівників і можуть пояснити свою бізнес-модель.

«Фінансовий моніторинг — це не автоматичне блокування рахунку через будь-який великий платіж. Найчастіше питання виникають тоді, коли операції не відповідають профілю клієнта або коли банк не має достатньої інформації, щоб зрозуміти їхній зміст», — підкреслив він.

Банкір радить підприємцям використовувати рахунок ФОПа відповідно до реальної господарської діяльності, не передавати рахунок іншим особам, зберігати договори, рахунки, акти, накладні та інші документи, які можуть пояснити походження коштів і логіку операцій.

Він також наголосив, що в разі зростання бізнесу та потреби у більших оборотах не варто дробити платежі або розподіляти їх між різними рахунками, адже це може виглядати підозріло. Натомість підприємець має звернутися до банку, пояснити потребу в більших операціях і надати документи, що підтверджують реальну економічну логіку платежів.

«Найкраща стратегія для ФОПа — це прозорість. Працювати через офіційний рахунок, сплачувати податки, зберігати документи і не уникати комунікації з банком, якщо виникають запитання», — додав Мамедов.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 14 травня у Національній асоціації банків України відбулося підписання оновленої редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ покликаний закрити лазівки для фінансових махінацій та уніфікувати правила гри для всього ринку.

Що зміниться для клієнтів

Для звичайних фізичних осіб зміни не передбачаються.

Ліміти карткових переказів для ризикових клієнтів залишаються на рівні 2025 року:

  • для клієнтів «високого» ризику — до 50 тис. грн/міс;
  • для клієнтів «середнього» та «низького» ризику — до 100 тис. грн/міс.

Нові правила для ФОП та бізнесу

Для ФОП і юридичних осіб запроваджуються нові ліміти для новостворених і неактивних суб'єктів господарювання.

З 14 серпня 2026 року:

  • ФОП 1 групи — до 600 тис. грн/міс;
  • ФОП 2−3 групи — до 3 млн грн/міс;
  • юридичні особи — до 5 млн грн/міс.

З 14 листопада 2026 року ліміти будуть знижені:

  • ФОП 1 групи — до 400 тис. грн/міс;
  • ФОП 2−3 групи — до 1 млн грн/міс;
  • юридичні особи — до 2 млн грн/міс.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
TAN72
TAN72
29 червня 2026, 14:03
#
Неплохая стратегия, когда берут деньги у людей не интересуются откуда, когда надо забрать ты должен ещё и доказать что они твои😂
+
0
zevs1
zevs1
29 червня 2026, 15:49
#
СГОВОР Государственной Банковской системы чтобы ощипывать оставшихся пока ещё Украинских гусей в стране, ведь до 70% банковского сектора Украины принадлежит государству.
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