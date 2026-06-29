Подорожчання відчули 92% українців: які витрати зросли найбільше (опитування)

92% опитаних помітили суттєвий ріст цін. 71% респондентів відзначили зростання цін на продукти харчування, ще 10% — на паливо та транспортні витрати. Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

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Чи помітили українці зростання цін

Результати опитування показали, що 92% українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. Відповіді на питання «Чи помітили ріст цін за останній рік?» розподілилися так:

Так, помітив/-ла суттєве зростання цін — 92%;

Так, помітив/-ла зростання цін, але воно не критичне — 4%;

Так, помітив/-ла, але лише на певні категорії — 2%;

Ні, не помітив/-ла — не порівнюю ціни рік до року — 1%;

Ні, не помітив/-ла — мені на все вистачає, не звертаю уваги — 1%.

В яких категоріях зростання цін є найпомітнішим

71% українців зазначили, що найбільше зростання цін помітили на продукти харчування. Кожен десятий опитаний відзначає ріст цін на паливо й транспортні витрати, ще 9% — на ліки та медичні послуги.

На питання «Якщо помітили зростання цін, то в яких категоріях найбільше?» відповіді розподілилися так:

Продукти харчування — 71%;

Паливо / транспортні витрати — 10%;

Ліки та медичні послуги — 9%;

Комунальні послуги — 3%;

Товари для тварин — 3%;

Одяг і взуття — 2%;

Побутова хімія та товари для дому — 1%;

Техніка, електроніка та ґаджети — 1%.

Як проводили опитування

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n > 32 000. Ключова вікова група — 34−45 років; понад 50% респондентів віком до 45 років.