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29 червня 2026, 12:10

Подорожчання відчули 92% українців: які витрати зросли найбільше (опитування)

92% опитаних помітили суттєвий ріст цін. 71% респондентів відзначили зростання цін на продукти харчування, ще 10% — на паливо та транспортні витрати. Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

92% опитаних помітили суттєвий ріст цін. 71% респондентів відзначили зростання цін на продукти харчування, ще 10% - на паливо та транспортні витрати.

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Чи помітили українці зростання цін

Результати опитування показали, що 92% українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. Відповіді на питання «Чи помітили ріст цін за останній рік?» розподілилися так:

  • Так, помітив/-ла суттєве зростання цін — 92%;
  • Так, помітив/-ла зростання цін, але воно не критичне — 4%;
  • Так, помітив/-ла, але лише на певні категорії — 2%;
  • Ні, не помітив/-ла — не порівнюю ціни рік до року — 1%;
  • Ні, не помітив/-ла — мені на все вистачає, не звертаю уваги — 1%.

В яких категоріях зростання цін є найпомітнішим

71% українців зазначили, що найбільше зростання цін помітили на продукти харчування. Кожен десятий опитаний відзначає ріст цін на паливо й транспортні витрати, ще 9% — на ліки та медичні послуги.

На питання «Якщо помітили зростання цін, то в яких категоріях найбільше?» відповіді розподілилися так:

  • Продукти харчування — 71%;
  • Паливо / транспортні витрати — 10%;
  • Ліки та медичні послуги — 9%;
  • Комунальні послуги — 3%;
  • Товари для тварин — 3%;
  • Одяг і взуття — 2%;
  • Побутова хімія та товари для дому — 1%;
  • Техніка, електроніка та ґаджети — 1%.

Як проводили опитування

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n > 32 000. Ключова вікова група — 34−45 років; понад 50% респондентів віком до 45 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+86
Apache
Apache
29 червня 2026, 12:21
#
Нет, не заметил/-а — мне на все хватает, не обращаю внимания — 1%.

Так ответили все ТЦКшники.
+
+86
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 13:16
#
Ще депутати) ці дві категорії під***сів декларують мільйони і набу чомусь не париться про це.
+
+54
kadaad1988
kadaad1988
29 червня 2026, 13:30
#
На майдане 2014-го с его сцены обещали нам совсем другое…Обещалки длятся 12-й год…
+
+25
R S
R S
29 червня 2026, 16:05
#
«Обещать — не значит жениться».
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