92% опитаних помітили суттєвий ріст цін. 71% респондентів відзначили зростання цін на продукти харчування, ще 10% — на паливо та транспортні витрати. Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.
Подорожчання відчули 92% українців: які витрати зросли найбільше (опитування)
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Чи помітили українці зростання цін
Результати опитування показали, що 92% українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. Відповіді на питання «Чи помітили ріст цін за останній рік?» розподілилися так:
- Так, помітив/-ла суттєве зростання цін — 92%;
- Так, помітив/-ла зростання цін, але воно не критичне — 4%;
- Так, помітив/-ла, але лише на певні категорії — 2%;
- Ні, не помітив/-ла — не порівнюю ціни рік до року — 1%;
- Ні, не помітив/-ла — мені на все вистачає, не звертаю уваги — 1%.
В яких категоріях зростання цін є найпомітнішим
71% українців зазначили, що найбільше зростання цін помітили на продукти харчування. Кожен десятий опитаний відзначає ріст цін на паливо й транспортні витрати, ще 9% — на ліки та медичні послуги.
На питання «Якщо помітили зростання цін, то в яких категоріях найбільше?» відповіді розподілилися так:
- Продукти харчування — 71%;
- Паливо / транспортні витрати — 10%;
- Ліки та медичні послуги — 9%;
- Комунальні послуги — 3%;
- Товари для тварин — 3%;
- Одяг і взуття — 2%;
- Побутова хімія та товари для дому — 1%;
- Техніка, електроніка та ґаджети — 1%.
Як проводили опитування
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.
Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n > 32 000. Ключова вікова група — 34−45 років; понад 50% респондентів віком до 45 років.
Коментарі - 4
Так ответили все ТЦКшники.