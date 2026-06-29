Влада збирається вгамувати нічних гонщиків: які санкції чекають на порушників тиші

Сподіваємось, що часи безкарних нічних «перегонів» на тюнінгованих спорткарах та мотоциклах під вікнами українців добігають кінця. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5358, який має поставити крапку в епопеї з нічними гонщиками та стритрейсерами. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Аргументи ініціаторів закону залізобетонні. Під час війни різкі звуки від транспорту часто плутають із прольотом дронів чи вибухами. Це провокує паніку серед цивільних, викликає важкі флешбеки у ветеранів, що страждають на ПТСР, та змушує поліцію і сили ППО марно відволікатися на хибні цілі.

«„Я щиро не розумію, як у людини вистачило розуму купити собі авто за 100+ тисяч доларів, переобладнати його, але не вистачає інтелекту, щоб зрозуміти: зараз такий рев сприймається як загроза“, — емоційно коментує цю подію нардеп.», — емоційно коментує цю подію нардеп.

Яка відповідальність чекає на порушників:

штрафи в мирний час: 500 НМДГ (8500 грн), повторно — 1000 НМДГ (17 000 грн)

під час воєнного стану: 1000 НМДГ (17 000 грн), повторно — 2000 НМДГ (34 000 грн)

за повторне порушення під час війни — обов’язкове позбавлення прав на 3−6 місяців

МОЗ та профільні міністерства мають розробити чіткі шумові норми, особливо для нічного часу (з 22:00 до 08:00). Железняк нагадує, що спроби заборонити цей шум вже робилися у 2023 році, проте тоді ініціатива «заглохла». Зараз час діяти рішуче, як це було з феєрверками.

Висновок простий: хочеш випробувати потужність двигуна — їдь на трек або за місто. А в населених пунктах мають діяти правила, де безпека та спокій людей стоять на першому місці.