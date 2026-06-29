Сподіваємось, що часи безкарних нічних «перегонів» на тюнінгованих спорткарах та мотоциклах під вікнами українців добігають кінця. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5358, який має поставити крапку в епопеї з нічними гонщиками та стритрейсерами. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Влада збирається вгамувати нічних гонщиків: які санкції чекають на порушників тиші
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Аргументи ініціаторів закону залізобетонні. Під час війни різкі звуки від транспорту часто плутають із прольотом дронів чи вибухами. Це провокує паніку серед цивільних, викликає важкі флешбеки у ветеранів, що страждають на ПТСР, та змушує поліцію і сили ППО марно відволікатися на хибні цілі.
«„Я щиро не розумію, як у людини вистачило розуму купити собі авто за 100+ тисяч доларів, переобладнати його, але не вистачає інтелекту, щоб зрозуміти: зараз такий рев сприймається як загроза“, — емоційно коментує цю подію нардеп.», — емоційно коментує цю подію нардеп.
Яка відповідальність чекає на порушників:
- штрафи в мирний час: 500 НМДГ (8500 грн), повторно — 1000 НМДГ (17 000 грн)
- під час воєнного стану: 1000 НМДГ (17 000 грн), повторно — 2000 НМДГ (34 000 грн)
- за повторне порушення під час війни — обов’язкове позбавлення прав на 3−6 місяців
МОЗ та профільні міністерства мають розробити чіткі шумові норми, особливо для нічного часу (з 22:00 до 08:00). Железняк нагадує, що спроби заборонити цей шум вже робилися у 2023 році, проте тоді ініціатива «заглохла». Зараз час діяти рішуче, як це було з феєрверками.
Висновок простий: хочеш випробувати потужність двигуна — їдь на трек або за місто. А в населених пунктах мають діяти правила, де безпека та спокій людей стоять на першому місці.
Коментарі - 18
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень.
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Підсумую для тебе, ти все наплутав, про президента і воєнний стан в Конституції немає ЖОДНОГО СЛОВА, а Верховна рада України — це не президент, для них різні статті. Тож можеш не викручуватися, в Конституції передбачений механізм, в тебе було питання «інакше як», як написано в Конституції - приймає владу замість президента Голова Верховної Ради України, так як для інших випадків це передбачено самою Конституцією.
Вчи матчастину, це тобі не тролінгом займатися, синок.
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Я розумію що ти без пігулок не розумієш значення слова «трактувати», тому спеціально для тебе підкреслено все, щоб тобі не треба було нічого «трактувати», читай уважніше, циклопчик зеленінський
Тобі вище текст з Конституції де зазначено чи «легітимна» нині влада, якщо обмежити твій тролінг, то по справі тобі немає що сказати і ти зливаєшся в «думаю, а ось інші», ти за себе кажи, тебе ніхто не наділяв правом казати від імені 42 мільйонів)) тому кажи виключно за себе, а тобі сказати немає що, бо в Конституції написано не так, як ти це хочеш вивернути)) Тому не переводь тему))
> ❗️На передовой российские солдаты живут в среднем 20−35 минут, — NY Post
Издание со ссылкой на Z-военкоров пишет, что армия рф сейчас теряет около 30 тысяч человек ежемесячно. При этом от подписания контракта до гибели часто проходит не более трех недель.
Британский историк Питер Франкопан заявил Foreign Policy, что благодаря широкому использованию дронов рф теряет примерно восемь солдат на каждого погибшего украинца. Но несмотря на огромные потери, территориальных успехов у оккупантов нет.
Бывший глава военной разведки США Роберт Эшли считает, что Украина находится «на пути к победе», поскольку россия по-прежнему не может достичь своих ключевых военных целей.
в нас нема комендантської годин?