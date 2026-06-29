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29 червня 2026, 11:22

Влада збирається вгамувати нічних гонщиків: які санкції чекають на порушників тиші

Сподіваємось, що часи безкарних нічних «перегонів» на тюнінгованих спорткарах та мотоциклах під вікнами українців добігають кінця. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5358, який має поставити крапку в епопеї з нічними гонщиками та стритрейсерами. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Сподіваємось, що часи безкарних нічних «перегонів» на тюнінгованих спорткарах та мотоциклах під вікнами українців добігають кінця.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Аргументи ініціаторів закону залізобетонні. Під час війни різкі звуки від транспорту часто плутають із прольотом дронів чи вибухами. Це провокує паніку серед цивільних, викликає важкі флешбеки у ветеранів, що страждають на ПТСР, та змушує поліцію і сили ППО марно відволікатися на хибні цілі.

«„Я щиро не розумію, як у людини вистачило розуму купити собі авто за 100+ тисяч доларів, переобладнати його, але не вистачає інтелекту, щоб зрозуміти: зараз такий рев сприймається як загроза“, — емоційно коментує цю подію нардеп.», — емоційно коментує цю подію нардеп.

Яка відповідальність чекає на порушників:

  • штрафи в мирний час: 500 НМДГ (8500 грн), повторно — 1000 НМДГ (17 000 грн)
  • під час воєнного стану: 1000 НМДГ (17 000 грн), повторно — 2000 НМДГ (34 000 грн)
  • за повторне порушення під час війни — обов’язкове позбавлення прав на 3−6 місяців

МОЗ та профільні міністерства мають розробити чіткі шумові норми, особливо для нічного часу (з 22:00 до 08:00). Железняк нагадує, що спроби заборонити цей шум вже робилися у 2023 році, проте тоді ініціатива «заглохла». Зараз час діяти рішуче, як це було з феєрверками.

Висновок простий: хочеш випробувати потужність двигуна — їдь на трек або за місто. А в населених пунктах мають діяти правила, де безпека та спокій людей стоять на першому місці.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 18

+
+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
29 червня 2026, 11:43
#
Ой лол, як завжди понаприймають мільйон штрафів, контролювати й виконувати як будуть? Особливо мотоциклістів, яких зупинити нереально.
+
+45
BigBend
BigBend
29 червня 2026, 12:18
#
Справедливо, бо такі заборони давно є, просто мусора нічого не роблять.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
29 червня 2026, 11:44
#
Правильное решение. Мажоры тревожат людей и мешают всем жить. Во время войны вообще нужно облагать дорогущие машины которые стоят больше 30 тысяч долларов налогом 180% как в Дании и некоторых странах ЕС. Хочешь машину за 100 тысяч долларов? Будь добр дополнительно 180 тысяч в казну, либо донат в фонды Притулы или Стерненко. Если нашел 100 тысяч во время войны на авто, то сможешь заплатить и 280.
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 11:50
#
Суть не в законопроектах, бо папір стерпить все, а в реальності закони в україні не завжди працюють як того вимагає закон. Якщо гонщик такий буде «домовлятися» з поліцаєм і їх навіть в тцкарню не будуть забирати — то до одного місця всі ці закони. От є Конституція, де вказано що президент обирається раз на 5 років та що громадяни мають праву на вільне переміщення, і що? Це все до одного місця, якщо в невідомого в балаклаві з українським паспортом є автомат в руках і поліцай на його боці.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
29 червня 2026, 11:59
#
Если бы вы читали Конституцию то видели бы что там написано по поводу случая когда идет война. Как иначе мы победим? Как иначе мы вернем наши границы и территории, если не путем мобилизации? Это риторические вопросы, все понимают что мобилизация необходима для нашей победы, а когда проведем следующие выборы после нашей победы, вы можете пойти и проголосовать как вам будет угодно.
+
+27
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 13:01
#
Синку, для того щоб в тебе не було маневру для втечі через зручну форточку:

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Підсумую для тебе, ти все наплутав, про президента і воєнний стан в Конституції немає ЖОДНОГО СЛОВА, а Верховна рада України — це не президент, для них різні статті. Тож можеш не викручуватися, в Конституції передбачений механізм, в тебе було питання «інакше як», як написано в Конституції - приймає владу замість президента Голова Верховної Ради України, так як для інших випадків це передбачено самою Конституцією.

Вчи матчастину, це тобі не тролінгом займатися, синок.
+
+27
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 13:04
#
Тому читай сам уважніше Конституцію і перестань видавати бажане за дійсне, в Конституції ніде не написано, що «там написано по поводу случая когда идет война» і не можна змінювати президента, можна по Конституції якраз це, Конституція дає чіткий строк переобрання без поправок на «або» чи «якщо». Чому такий як ти полупокер буде сидіти тролити з Польщі, коли силоміць заштовхують українців які залишилися в україні? Приїдь і покажи своїм прикладом як в окопі треба повертати «наші» (котрі тебе не стосуються, бо ти ухилянт) кордони і території, а не розповідай іншим як їм жити. Ти більше не маєш ніякого відношення до україни, бо ти втік, ухилянт ти пєтька циклопович.
+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
29 червня 2026, 14:52
#
Вы вольны трактовать как вам угодно, но если бы хоть кто-либо по-настоящему сомневался, то решение было бы за Конституционным судом. Ни один вменяемый человек не ставит под сомнение Президента Зеленского, иначе бы был кейс в Конституционном Суде.
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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 15:50
#
«Трактувати» намагаєшся тільки ти вище, я тобі кажу те що там чорним по білому написано. А в Конституційний суд поточна влада не зверталася, бо не була впевнена в правильному для них рішень, це теж загальновідомий факт. Ні одна адекватна людина не сприймає серйозно слова троля петьки циплопа сидячого в Польщі.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 15:52
#
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Я розумію що ти без пігулок не розумієш значення слова «трактувати», тому спеціально для тебе підкреслено все, щоб тобі не треба було нічого «трактувати», читай уважніше, циклопчик зеленінський
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
29 червня 2026, 17:56
#
По-моему так думаете только вы и еще несколько человек из всех 42 миллионов Украинцев по всему миру. Наверное, если бы власть была нелегитимна, то у нас был бы майдан и протесты? Были же протесты против смены руководства НАБУ когда люди были недовольны? Были. Есть протесты за FREE ZONV и возвращение пленных? Есть. И здесь были бы.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 12:48
#
Та нікому не цікаве твоє «по моєму», одноокий, ти читати вмієш? добре текст бачиш? тобі вже вище все підкреслено, це не питання про те як ти «думаєш» чи хтось думає, хоч вся Земля буде думати що завгодно про це, мова була про те, як написано в Конституції, не зливайся з теми в зручну для тебе форточку, ти ж вище казав про читання Конституції, так я тобі невігласу і показав що написано в Конституції, чи для тебе думки важливіше за Конституцію?))
Тобі вище текст з Конституції де зазначено чи «легітимна» нині влада, якщо обмежити твій тролінг, то по справі тобі немає що сказати і ти зливаєшся в «думаю, а ось інші», ти за себе кажи, тебе ніхто не наділяв правом казати від імені 42 мільйонів)) тому кажи виключно за себе, а тобі сказати немає що, бо в Конституції написано не так, як ти це хочеш вивернути)) Тому не переводь тему))
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
29 червня 2026, 18:52
#
Смотрите, это только благодаря Президенту Зеленскому:

> ❗️На передовой российские солдаты живут в среднем 20−35 минут, — NY Post

Издание со ссылкой на Z-военкоров пишет, что армия рф сейчас теряет около 30 тысяч человек ежемесячно. При этом от подписания контракта до гибели часто проходит не более трех недель.

Британский историк Питер Франкопан заявил Foreign Policy, что благодаря широкому использованию дронов рф теряет примерно восемь солдат на каждого погибшего украинца. Но несмотря на огромные потери, территориальных успехов у оккупантов нет.

Бывший глава военной разведки США Роберт Эшли считает, что Украина находится «на пути к победе», поскольку россия по-прежнему не может достичь своих ключевых военных целей.
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
30 червня 2026, 12:49
#
Це все взагалі не цікаво, по-перше кацапи помирають завдяки ЗСУ, а не зеленському, по-друге, ти сам підняв тему про те, що написано в Конституції ,я тобі показав що ти не правий і що насправді написано в Конституції, тому зливайся й далі в своїх потугах перевести тему))
+
+9
kadaad1988
kadaad1988
29 червня 2026, 11:50
#
Этот трындежь я слышу уже не первый год…
+
+15
getup
getup
29 червня 2026, 12:06
#
Давно пора.
+
0
vfp
vfp
29 червня 2026, 14:52
#
Нічних гонщиків?
в нас нема комендантської годин?
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
29 червня 2026, 15:55
#
То все від лукавого, українські поліцаї не навчені воювати і не навчені гонщиків затримувати, вони можуть тільки вдесятьох одного чоловіка пакувати, або втікати від озброєного бандита пенсіонера, це максимум українських поліцаїв.
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