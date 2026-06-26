Національний банк України встановив на 29 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8596 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.
26 червня 2026, 15:52
Євро подорожчало на 21 копійку: НБУ встановив курси валют на понеділок
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Курс долара
На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 44,85 грн, що на 7 копійок менше, ніж у п’ятницю (44,92 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,13 грн, що на 21 копійку більше, ніж у п’ятницю (50,92 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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