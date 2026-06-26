Погашення кредитів принесло найбільше коштів банкам у ліквідації у травні — ФГВФО

У травні 2026 року на рахунки банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 62,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Основним джерелом фінансових надходжень минулого місяця стало повернення кредитних коштів, тоді як загальна сума зборів від початку року вже перевалила за мільярд гривень.

Звідки надходили кошти у травні

Погашення кредитів забезпечило левову частку надходжень — 32,2 млн грн. При цьому більша частина цієї суми, а саме 28,4 млн грн, була виплачена позичальниками в межах програм реструктуризації боргів.

Цінні папери принесли ліквідованим фінустановам 10,6 млн грн доходу.

Продаж активів банків та здача нерухомості чи іншого майна в оренду дали однакові результати — по 4,1 млн грн від кожного напрямку.

Інші джерела забезпечили додаткові 11,2 млн грн.

Топ-3 банки за обсягами травневих надходжень

Лідерами за сумою надходжень на 1 червня 2026 року стали:

МР Банк — 18,0 млн грн.

Мотор-Банк" — 10,5 млн грн;

Укрбудінвестбанк — 9,9 млн грн.

Протягом січня-травня 2026 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування, склали понад 1,37 млрд грн.

У Фонді нагадали, що всі кошти, одержані від управління та продажу активів банків, які ліквідуються, мають чітке цільове призначення. Вони спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих установ у черговості, яка визначена статтею 52 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».