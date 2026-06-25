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25 червня 2026, 19:29

Понад 70% українок у крипті називають себе новачками — Binance

Криптовалюти поступово стають частиною фінансового порядку денного для українських жінок, однак ринок і досі перебуває на ранньому етапі масового залучення аудиторії. Зокрема, 71,3% українок називають себе новачками у криптосфері. Водночас 10,7% уже є холдерами, 10,6% — інвесторками, а 7,5% — трейдерками. Про це свідчать результати опитування криптовалютної біржі Binance.

Понад 70% українок у крипті називають себе новачками — Binance
Фото: pixabay

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Найвищий інтерес до криптовалют демонструють жінки віком від 26 до 36 років. Саме ця аудиторія склала понад третину всіх учасниць дослідження (34,4%). Частка жінок віком 18−25 років становила 22,6%, 36−45 років — 26,4%, а 46−66 років — 16,6%.

Для більшості українок шлях у криптовалютну індустрію починається або з пошуку нових способів збереження капіталу, або завдяки рекомендаціям свого оточення. Знайти нові фінансові інструменти прагнули 38,6% респонденток, тоді як 37,1% прийшли у криптосферу за порадою друзів, родичів або колег. Ще 18,4% познайомилися з цифровими активами через інтернет і соціальні мережі.

Дослідження показує, що українки сприймають криптовалюти насамперед крізь призму особистих фінансів. Можливість отримання додаткового доходу відзначили 41,8% учасниць опитування, фінансову свободу та незалежність — 30,9%, а нові інвестиційні можливості — 16,2%.

Попри зростаючий інтерес до криптовалют, для багатьох українок ця сфера й досі залишається складною для розуміння. Так, майже чверть респонденток (24,3%) зізналися, що досі не змогли повністю розібратися в крипторинку. Водночас для 24% учасниць опитування опанування базових принципів роботи з цифровими активами зайняло кілька місяців, а для 23,3% — кілька тижнів.

Водночас дослідження показало, що більшість жінок не сприймають криптоіндустрію як закрите чи недоступне середовище. Понад половина опитаних (61,1%) вважають криптосферу відкритою для всіх незалежно від статі та віку, а ще 23,4% радше не бачать суттєвих гендерних чи вікових бар'єрів для участі в індустрії.

Ключовими факторами, які сьогодні стримують активніше залучення жінок до криптовалют, залишаються практичні, а не соціальні причини. Понад половина респонденток (53,2%) назвали головною перешкодою страх фінансових втрат і високий рівень ризику, 42,8% відзначили недостатній рівень знань і нестачу доступних освітніх програм, а 32% вказали на брак часу через робочі та побутові обов’язки.

Відкриті відповіді учасниць підтвердили ці висновки. Багато респонденток зазначали, що їхній інтерес до криптовалют пов’язаний із бажанням отримувати додатковий дохід, інвестувати, розібратися в нових фінансових інструментах або знайти альтернативні способи збереження коштів в умовах війни та економічної нестабільності.

Результати дослідження свідчать, що основними викликами для жіночої аудиторії залишаються не гендерні стереотипи, а складність тематики, нестача знань і побоювання, пов’язані з ризиками.

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Дослідження

Опитування було проведено Binance серед жіночої аудиторії криптоспільноти України. Загальна вибірка склала 2 407 респонденток.

Дослідження було присвячене вивченню ставлення жінок в Україні до криптовалют, мотивації до входу в індустрію та ключових бар'єрів для активнішої участі в криптоекономіці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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