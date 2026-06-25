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25 червня 2026, 13:31

Автосалони без чеків, готелі без реєстрації, кафе без офіційних працівників: ДПС провела 12 тисяч перевірок

За інформацією пресслужби ДПС, з початку 2026 року підрозділи податкового аудиту провели понад 12 000 перевірок і донарахували 500 млн грн штрафних санкцій. До бюджету вже надійшло понад 200 млн грн, решта знаходиться на стадії узгодження та сплати.

За інформацією пресслужби ДПС, з початку 2026 року підрозділи податкового аудиту провели понад 12 000 перевірок і донарахували 500 млн грн штрафних санкцій.

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Хто потрапив під перевірки

  1. Автосалон на Київщині. Під час контрольної закупівлі Audi A3 податківці зафіксували продаж авто без чека. Перевірка показала систематичне ігнорування касових апаратів. Очікувані штрафи — понад 640 тис. грн.
  2. Готельний комплекс на Тернопільщині. База відпочинку з басейном, тенісним кортом і проживанням фактично працювала без реєстрації бізнесу: ні суб'єкта господарювання, ні РРО. Складено адмінматеріали.
  3. Кафе в Івано-Франківську. У закладі працювали двоє підприємців. В одного виявили сімох неоформлених працівників, в іншого — необлікований алкоголь на 150 тис. грн. Загальні штрафи склали майже 9 млн грн.
  4. Магазини техніки у Черкасах. У двох торгових точках побутова техніка і велокомп'ютери без жодного документа. Загальна вартість необлікованого товару склала понад 1,65 млн грн.
  5. Вендинг на Хмельниччині. Підприємець тримав понад 40 автоматів із продажу питної води без декларування діяльності і без касових апаратів. Штрафи — понад 1 млн грн.
  6. Інтернет-магазин косметики. Парфумерія і косметика продавалися онлайн взагалі без обліку. Товарні запаси підприємця становлять близько 800 тис. грн. Готуються санкції.
  7. Магазин запчастин на Рівненщині. Підприємець не зміг підтвердити походження товарів на 450 тис. грн.
  8. Мережі кав'ярень у кількох регіонах. Продаж без чеків, відмови у розрахунку карткою, дев'ять неоформлених працівників. За 14 перевірок — штрафи на 1,1 млн грн.

Читайте також: Які штрафи нам потрібні, щоб припинити масові порушення ПДР

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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