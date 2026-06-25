Автосалони без чеків, готелі без реєстрації, кафе без офіційних працівників: ДПС провела 12 тисяч перевірок

За інформацією пресслужби ДПС, з початку 2026 року підрозділи податкового аудиту провели понад 12 000 перевірок і донарахували 500 млн грн штрафних санкцій. До бюджету вже надійшло понад 200 млн грн, решта знаходиться на стадії узгодження та сплати.