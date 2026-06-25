За інформацією пресслужби ДПС, з початку 2026 року підрозділи податкового аудиту провели понад 12 000 перевірок і донарахували 500 млн грн штрафних санкцій. До бюджету вже надійшло понад 200 млн грн, решта знаходиться на стадії узгодження та сплати.
25 червня 2026, 13:31
Автосалони без чеків, готелі без реєстрації, кафе без офіційних працівників: ДПС провела 12 тисяч перевірок
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Хто потрапив під перевірки
- Автосалон на Київщині. Під час контрольної закупівлі Audi A3 податківці зафіксували продаж авто без чека. Перевірка показала систематичне ігнорування касових апаратів. Очікувані штрафи — понад 640 тис. грн.
- Готельний комплекс на Тернопільщині. База відпочинку з басейном, тенісним кортом і проживанням фактично працювала без реєстрації бізнесу: ні суб'єкта господарювання, ні РРО. Складено адмінматеріали.
- Кафе в Івано-Франківську. У закладі працювали двоє підприємців. В одного виявили сімох неоформлених працівників, в іншого — необлікований алкоголь на 150 тис. грн. Загальні штрафи склали майже 9 млн грн.
- Магазини техніки у Черкасах. У двох торгових точках побутова техніка і велокомп'ютери без жодного документа. Загальна вартість необлікованого товару склала понад 1,65 млн грн.
- Вендинг на Хмельниччині. Підприємець тримав понад 40 автоматів із продажу питної води без декларування діяльності і без касових апаратів. Штрафи — понад 1 млн грн.
- Інтернет-магазин косметики. Парфумерія і косметика продавалися онлайн взагалі без обліку. Товарні запаси підприємця становлять близько 800 тис. грн. Готуються санкції.
- Магазин запчастин на Рівненщині. Підприємець не зміг підтвердити походження товарів на 450 тис. грн.
- Мережі кав'ярень у кількох регіонах. Продаж без чеків, відмови у розрахунку карткою, дев'ять неоформлених працівників. За 14 перевірок — штрафи на 1,1 млн грн.
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Джерело: Мінфін
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