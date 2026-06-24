Нова пошта звернулася до українців із попередженням про активізацію шахраїв, які поширюють у мережі фейкові оголошення про працевлаштування від імені компанії. Зловмисники використовують логотипи та фірмовий стиль Нової пошти, щоб заманити користувачів на фішингові сайти.
24 червня 2026, 19:11
«Робота за лайки»: Нова пошта попередила про нову шахрайську схему
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У компанії наголошують, що ці «вакансії» не мають жодного відношення до реального бізнесу, а їхня головна мета — виманити персональні дані або гроші.
Як розпізнати, що перед вами шахраї
- Обіцяють «роботу за лайки» або «виплати щодня на карту». Нова пошта заявляє, що працевлаштовує офіційно та виплачує заробітну плату відповідно до законодавства.
- Перенаправляють у сторонні Telegram-боти. У компанії не збирають дані через ботів. Актуальні вакансії публікуються лише на офіційному сайті, на порталах work.ua та robota.ua.
- Пропонують «вільний графік без зобов’язань». У компанії зазначили, що умови роботи та графік завжди обговорюються та фіксуються під час співбесіди.
- Вимагають щось оплатити. Працевлаштування в Новій пошті безкоштовне. Компанія не бере гроші за навчання, оформлення чи матеріали.
- Запитують паролі, SMS-коди або банківські дані. Рекрутери компанії ніколи не просять CVV-код, паролі чи доступ до банкінгу.
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Що робити, якщо ви натрапили на фейк
Представники компанії закликають у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями в таких оголошеннях. Якщо ви помітили подібну схему, повідомте про це на гарячу лінію Нової пошти за телефоном 0 800 500 609. Це допоможе заблокувати ресурси зловмисників.
Джерело: Мінфін
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