«Робота за лайки»: Нова пошта попередила про нову шахрайську схему

Нова пошта звернулася до українців із попередженням про активізацію шахраїв, які поширюють у мережі фейкові оголошення про працевлаштування від імені компанії. Зловмисники використовують логотипи та фірмовий стиль Нової пошти, щоб заманити користувачів на фішингові сайти.

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У компанії наголошують, що ці «вакансії» не мають жодного відношення до реального бізнесу, а їхня головна мета — виманити персональні дані або гроші.

Як розпізнати, що перед вами шахраї

Обіцяють «роботу за лайки» або «виплати щодня на карту». Нова пошта заявляє, що працевлаштовує офіційно та виплачує заробітну плату відповідно до законодавства.

Перенаправляють у сторонні Telegram-боти. У компанії не збирають дані через ботів. Актуальні вакансії публікуються лише на офіційному сайті, на порталах work.ua та robota.ua.

Пропонують «вільний графік без зобов’язань». У компанії зазначили, що умови роботи та графік завжди обговорюються та фіксуються під час співбесіди.

Вимагають щось оплатити. Працевлаштування в Новій пошті безкоштовне. Компанія не бере гроші за навчання, оформлення чи матеріали.

Запитують паролі, SMS-коди або банківські дані. Рекрутери компанії ніколи не просять CVV-код, паролі чи доступ до банкінгу.

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Що робити, якщо ви натрапили на фейк

Представники компанії закликають у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями в таких оголошеннях. Якщо ви помітили подібну схему, повідомте про це на гарячу лінію Нової пошти за телефоном 0 800 500 609. Це допоможе заблокувати ресурси зловмисників.