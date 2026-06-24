«Алупка» вже в «Дії»: що відомо про нову військову облігацію

Українці придбали через «Дію» військових облігацій на 30,2 млрд гривень. Відсьогодні у продажу з'явилася нова ОВГЗ із терміном погашення у квітні 2028 року. Про це повідомив т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

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«Наша стратегія — постійний рух та оновлення продуктів. За весь час ми запустили вже 43 облігації. При цьому більш ніж половина з них успішно погашені — держава виплатила кошти інвесторам, а інструмент довів свою надійність на 100%», — наголосив виконувач обов’язків міністра.

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Наразі у застосунку доступні 15 різних облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст та територій.