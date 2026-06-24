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24 червня 2026, 9:00

CreditKasa оновлює MaxiKasa: знову доступна оплата раз на місяць

CreditKasa оновлює умови продукту MaxiKasa: для більшості клієнтів знову може бути доступний формат оплати 1 раз на місяць.

CreditKasa оновлює умови продукту MaxiKasa: для більшості клієнтів знову може бути доступний формат оплати 1 раз на місяць.

Раніше частина клієнтів могла користуватися MaxiKasa лише з графіком платежів раз на 2 тижні. Тепер клієнти, яким компанія погодить відповідні умови після розгляду заявки, зможуть обрати зручніший для себе формат повернення коштів:

  • 1 раз на 2 тижні — якщо комфортніше розподіляти платежі частіше й меншими сумами;

  • 1 раз на місяць — якщо зручніше планувати оплату під зарплату або інші регулярні надходження.

Таке оновлення робить MaxiKasa більш гнучкою та дозволяє клієнтам краще підлаштувати графік платежів під власний фінансовий ритм.

Що таке MaxiKasa

MaxiKasa — це кредитний продукт CreditKasa для клієнтів, яким потрібна більша сума та більше часу на повернення коштів.

На відміну від короткострокових кредитів, де всю суму зазвичай потрібно повернути наприкінці строку, MaxiKasa дозволяє отримати кошти одразу, а повертати їх поступово — частинами протягом кількох місяців.

Такий формат може бути зручним, коли потрібно закрити термінові витрати, зробити важливу покупку, оплатити послуги, вирішити побутове або сімейне фінансове питання та мати більше часу для поступового повернення коштів.

Що змінилося в умовах

Головна зміна — повернення щомісячного формату оплати. Якщо для клієнта буде доступна MaxiKasa з оплатою 1 раз на місяць, він зможе обрати цей варіант під час оформлення.

Також оновлено рекомендований строк користування продуктом: тепер він може становити до 7 місяців. Раніше рекомендований графік був до 6 платежів. Збільшення кількості платежів може зробити розмір одного платежу комфортнішим для клієнта.

Доступна сума залишається без змін — від 7 000 до 100 000 грн.

Як перевірити доступні умови

Умови MaxiKasa доступні не всім клієнтам і не завжди. Остаточне рішення щодо доступної суми, графіка платежів і строку приймається компанією після розгляду заявки.

Щоб перевірити, які умови доступні саме вам, потрібно зайти в Особистий кабінет CreditKasa. Якщо формат MaxiKasa з оплатою 1 раз на місяць буде доступний, його можна буде обрати під час оформлення.

Більше вибору для клієнтів

Повернення щомісячних платежів робить MaxiKasa зручнішою для клієнтів, які хочуть планувати фінанси у власному темпі.

Клієнт може отримати потрібну суму одразу, користуватися коштами зараз, а повертати їх поступово — у форматі, який краще відповідає його бюджету та звичному графіку надходжень.

Перевірити доступні умови та обрати зручний графік платежів можна оформивши заявку на сайті CreditKasa.

Джерело: Мінфін
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