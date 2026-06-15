Преміум-банкінг: що отримують та скільки платять найбагатші клієнти в Україні та світі

В умовах високої конкуренції преміум-банкінг розширює пропозиції та намагається комплексно вирішувати потреби клієнтів. На що можуть розраховувати власники елітних карток, чи дорого вони обходяться, та як відрізняється преміум-банкінг в Україні та світі, розбирався «Мінфін».

Заможні клієнти стають дедалі важливішими для банків. Відповідно до даних ФГВФО, від загальної кількості вкладників власники понад 600 тис. грн на рахунках становлять лише 0,67%. Водночас загалом вони тримають в банках майже 800 млрд грн, а це понад половини всіх коштів фізосіб у фінустановах. При цьому суми, які тримають на рахунках заможні клієнти, зростають — за останні пів року вони додали 93,3 млрд грн.

Україна в цьому питанні не є унікальною. Зростання кількості заможних клієнтів та їх значення для банківської системи фіксують у всьому світі. За даними Capgemini World Wealth Report 2025, загальна кількість людей із інвестиційними активами понад $1 млн за рік зросла на 2,6%, а їх сукупний капітал збільшився на 4,2%.

UBS Global Wealth Report вказує, що до 2029 року кількість доларових мільйонерів збільшиться ще на 5,34 млн осіб.

Якщо в Україні клієнтів, які належать до заможних, у банках менше 1%, то в західних країнах — від 2% до 5%. Ця цифра може здатися не надто великою, але саме ці люди генерують для банків від 30% до 40% всього прибутку роздрібного сектору. Не дивно, що фінустанови приділяють особливу увагу боротьбі за таких вкладників, пропонуючи кращі умови обслуговування та додаткові бонуси.

Як отримати преміум-банкінг

Умови, за яких клієнти можуть розраховувати на особливе ставлення в Україні, значно нижчі, ніж у країнах ЄС чи США. Як відзначає директор департаменту преміального банкінгу Ощадбанку Дмитро Соловйов, преміальне обслуговування у західних країнах розпочинається з чеку в пів мільйона євро.

В Україні вимоги демократичніші. Власне, є відразу три способи, як стати преміум-клієнтом. Перший — найпростіший, але й «найдорожчий», — купити картку спеціального рівня або сплачувати щомісячну абонплату за її використання. Приклади таких карток —Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard World Black Edition. Абонплата відрізняється, залежно від банку та конкретної карткової програми, але може коливатися в межах 300−700 грн на місяць.

Зазвичай банки дозволяють нічого не платити за умови обігу коштів на такій картці за місяць в межах 40−100 тис. грн. Також можна розраховувати на безкоштовне обслуговування, якщо тримати в фінустанові значний депозит — переважно банки встановлюють його в межах від 500 тис. до 1 млн грн.

Подорожі з комфортом

Для багатьох українців преміум-банкінг традиційно асоціюється насамперед із більш комфортнішими перельотами — можливістю безкоштовно відвідувати бізнес-зали та швидше проходити реєстрацію на рейси.

До повномасштабного вторгнення як банки, так і міжнародні платіжні системи, активно рекламували ці послуги. Зараз їх актуальність знизилась, але ті українці, що перебувають за кордоном, і надалі можуть користуватись такими сервісами в аеропортах.

Кількість безкоштовних відвідувань лаунж-зон в аеропортах залежить від умов конкретної картки та банку. Це може бути і 3−4 відвідування на рік, і повний безліміт. Як з картками Visa, так і Mastercard, можна потрапити до лаунж-зон у понад тисячі аеропортів у всьому світі.

Крім цього, можливість безкоштовно відвідувати лаунж-зони з’явилась і на залізничних вокзалах України. Власники преміальних карток зазвичай можуть безкоштовно провести там до півтори години, отримати доступ до швидкого інтернету, взяти безкоштовну каву чи закуски.

Як розповіли «Мінфіну» в Укрсиббанку, для клієнтів установи, окрім аеропортів та залізничних вокзалів, доступні також лаунж-зони на гірськолижних курортах, зокрема, в Буковелі. Крім цього, банк пропонує допомогу в організації зручної логістики до місць відпочинку та інші сервіси, що підвищують комфорт подорожей.

Допомога з будь-яких питань

Клієнти преміум-банкінгу отримують доступ до швидшого та якіснішого обслуговування. Зокрема, за ними зазвичай закріплюються персональні менеджери. Крім цього, банки надають консьєрж-сервіс — працівники установи допомагають з вирішенням побутових питань, зокрема, бронюванням квитків чи готелів. Часто представники банків допомагають заможним клієнтам і у вирішенні нестандартних запитів, таких як організація перевезення тварин, пошук втраченого багажу чи документів, організація візиту до лікаря в іншій країні тощо.

Часто важливе значення має допомога у вирішенні не тільки особистих питань, але й справ, пов’язних із бізнесом. «Наша модель обслуговування базується на розвитку комплексних відносин, які допомагають клієнту ефективно вирішувати як особисті фінансові питання, так і потреби, пов’язані з веденням бізнесу. Преміальні клієнти обслуговуються персональними менеджерами, які забезпечують пріоритетний сервіс як у відділеннях, так і під час звернення до контакт-центру. Ми цінуємо час наших клієнтів, тому прагнемо зробити вирішення банківських питань максимально швидким та комфортним» — відзначають в Укрсиббанку.

Нові інвестиційні можливості

Вимоги клієнтів до преміум-банкінгу в Україні та західних країнах суттєво відрізняються. У нас мова йде переважно про надання для заможних людей додаткового комфорту, що включає в себе персональних менеджерів, лаунж-зони та вирішення різних проблем. Водночас у дослідженні глобальної консалтингової компанії Capgemini йдеться про те, що у США та Європі преміум-клієнти дедалі частіше говорять про потреби в доступі до інвестиційних продуктів та отриманні персональних фахових консультацій в управлінні грошима.

Банки відповідають на цей запит, тому значною мірою перетворюють преміум-обслуговування на сервіс із управління капіталом.

В Україні ця тенденція є менш помітною, але також простежується. Банки допомагають з вибором і купівлею державних облігацій, забезпечують доступ до фондів нерухомості, проводять операції із золотом та пояснюють особливості альтернативних інвестицій.

Наприклад, як відзначають в Укрсиббанку, преміальним клієнтам доступний широкий спектр інвестиційних рішень. «Ми пропонуємо оформлення цінних паперів як у відділеннях банку, так і через дистанційні канали обслуговування. Також ми регулярно інформуємо клієнтів про актуальні акції та спеціальні пропозиції, формуючи персоналізовані рішення, із огляду на їх фінансову поведінку та потреби», — пояснюють в установі.

Серед додаткових бонусів, які пропонує Укрсиббанк, — пріоритетний доступ до депозитарних комірок, що дозволяє клієнтам користуватися цим сервісом на вигідних умовах.

Більше, ніж банк

Банки намагаються не просто розширювати перелік преміальних послуг, але й забезпечити емоційний зв’язок із клієнтами. Цьому допомагає персональний підхід та особисті знайомства з менеджментом. Фінустанови розробляють різноманітні акції, які мають не лише дозволити клієнтам більше заробляти, але й забезпечують дозвілля.

«Ми регулярно організовуємо заходи для клієнтів, які створюють можливості для якісного нетворкінгу, обміну досвідом та неформального спілкування з керівництвом Банку. Особливу увагу приділяємо сімейним подіям та заходам для дітей наших преміальних клієнтів. Такі івенти поєднують сімейне дозвілля, розважальну програму та якісну анімацію для дітей, створюючи додаткову цінність для всієї родини», — розповідають в Укрсиббанку.

Для банків стає важливим надавати максимально широкий спектр послуг, щоб клієнт отримував їх усі в одному місці. Сучасна філософія преміального обслуговування не обмежується концепцією «картка та лаунж», пояснюють в Укрсиббанку. Важливо, щоб фінустанови створювали для клієнтів екосистему фінансових можливостей, дозволяли заощаджувати їхній час та формували індивідуальні рішення. Заможний клієнт вибиратиме той банк, де отримуватиме комплексні рішення.