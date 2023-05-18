Deutsche Bank выплатит $75 миллионов жертвам американского миллиардера Джеффри Эпштейна

Deutsche Bank согласился выплатить $75 млн долларов жертвам сексуального насилия Джеффри Эпштейна для урегулирования иска, поданного в прошлом году. Иск против Deutsche Bank основывается на том, что банк сыграл роль в содействии Эпштейну в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов жертв.

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Сумма урегулирования служит компенсацией жертвам и признает предполагаемую причастность банка к действиям американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Deutsche Bank стремится разрешить юридический спор и предоставить возмещение тем, кто пострадал от действий Эпштейна.

Фонд реституции Эпштейна был создан через несколько месяцев после того, как он покончил с собой, когда находился в федеральной тюрьме в ожидании суда по обвинениям в секс-торговле.

По данным следствия, между 2002 и 2005 годами Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Палм-Бич. При этом некоторые из девушек были в возрасте 14 лет.

Фонд выплатил более $125 млн жертвам Эпштейна, многие из которых были девочки-подростки. Кроме того, было выплачено около $20 млн другим жертвам, не требовавшим компенсации от фонда реституции.

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Предыдущее урегулирование закрывает еще одну главу в отношениях Deutsche Bank с Эпштейном, которые начались в 2013 году и продолжались до конца 2018 года. В 2020 году Deutsche Bank согласился выплатить $150 млн регуляторам Нью-Йорка для урегулирования претензий, связанных с тем, что банк неоднократно пропускал подозрительные транзакции Эпштейна и игнорировал явные сигналы о его деятельности.

Deutsche Bank взял Эпштейна в качестве клиента после того, как JPMorgan Chase, являвшийся его основным банком в течение примерно 15 лет, прекратил сотрудничество с ним.

Адвокаты жертв подали в суд также и на JPMorgan, утверждая, что банк также проигнорировал предупредительные сигналы об Эпштейне и получил финансовую выгоду от его операций по торговле людьми.

Патриция Векслер, пресс-секретарь JPMorgan Chase, отказалась комментировать предварительные договоренности Deutsche Bank, но сказала в заявлении: «Оглядываясь назад, мы понимаем, что связь с Эпштейном была ошибкой, и мы сожалеем об этом, но мы не считаем, что нарушили закон».

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