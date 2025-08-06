росія вперше відправила партію нафти до В'єтнаму, шукаючи нові ринки збуту через санкції

росія здійснила свою першу поставку нафти до В'єтнаму. Це частина її стратегії з пошуку нових покупців на тлі падіння продажів через західні санкції, повідомляє Reuters з посиланням на дані трейдерів та суднових брокерів .

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Танкер «Northernlight» під прапором Мальти, завантажив близько 60 000 метричних тонн нафти в російському Балтійському порту Висоцьк 23 червня. Судно доставило вантаж на термінал Кхань Хоа у В'єтнамі.

Одне з джерел повідомило, що танкер розвантажив до 27 000 тонн нафти на терміналі Кхань Хоа, який переважно складається з митних складів. Після зупинки у В'єтнамі «Northernlight» прямує до китайського порту Далянь, щоб розвантажити решту свого вантажу.

З моменту запровадження повного ембарго Європейського Союзу на російські нафтопродукти у лютому 2023 року, країни Близького Сходу та Азії стали основними напрямками для постачання російської нафти.

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Нафта є основною сировиною в нафтохімічній промисловості для виробництва олефінів та ароматичних сполук. Вони, своєю чергою, використовуються для виготовлення широкого спектру продуктів, включаючи пластмаси, синтетичні матеріали та різні інші хімікати, а також для змішування бензину.

Незважаючи на активну співпрацю між державними компаніями у нафтовій галузі, росія зазвичай не постачає нафту до В'єтнаму. Єдина пробна поставка відбулася ще у 2015 році, коли партія нафти ESPO була відправлена на нафтопереробний завод Дунг Куат.