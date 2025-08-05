Британець, який викинув на смітник 8000 біткоїнів, планує токенізувати своє право на ці активи

Британець Джеймс Хауеллс, який у 2013 році випадково викинув жорсткий диск з 8000 BTC, спростував чутки про те, що він припинив боротьбу за свої активи. Він заявив, що не відмовився від біткоїнів, вартість яких наразі перевищує $900 мільйонів, а лише кардинально змінив стратегію: замість розкопок сміттєзвалища він планує токенізувати своє юридичне право власності на втрачену криптовалюту. Про це пише видання The Block.

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Кінець 12-річної саги з розкопками

Хауеллс розповів, що 1 липня він зробив фінальну пропозицію міській раді Ньюпорта, запропонувавши від $33 до $40 мільйонів за право викупити та провести розкопки на сміттєзвалищі, де, ймовірно, знаходиться жорсткий диск. За його словами, міська рада проігнорувала цю пропозицію.

«Я більше не намагаюся придбати сміттєзвалище, я більше не займаюся розкопками… я більше не веду діалог з радою», — заявив Хауеллс, підкресливши, що цей етап боротьби завершено.

Нова стратегія: токен Ceiniog Coin

Тепер його стратегія базується на рішенні Високого суду від січня цього року, яке, за його словами, підтвердило, що він є законним власником цифрового вмісту диска, навіть якщо сам фізичний носій належить міській раді.

Хауеллс планує токенізувати це юридичне право власності, випустивши новий токен під назвою Ceiniog Coin (INI). Запуск токена заплановано на осінь.

«Намір полягає в тому, щоб запустити екосистему Ceiniog і створити успішне, високошвидкісне та масштабоване платіжне web3-середовище, забезпечене блокчейном біткоїна та підкріплене 8000 BTC», — пояснив він.

Цей план, за його словами, стане можливим завдяки майбутньому оновленню мережі біткоїна, яке розширить можливості для створення більш складних функцій.

Чому це важливо

Нова стратегія Джеймса Хауеллса є унікальним та креативним прецедентом, що демонструє спробу монетизувати недоступний актив за допомогою поєднання юридичної системи та блокчейн-технологій.

Цей випадок може стати першим великим тестом концепції токенізації юридичних прав. Якщо Хауеллсу вдасться переконати ринок у тому, що його судове рішення є достатньо міцною основою, і залучити інвестиції, це може відкрити шлях для токенізації інших складних активів — наприклад, прав вимоги за боргами, судових позовів чи майбутніх роялті.

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