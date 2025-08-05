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5 серпня 2025, 10:47

Падіння акцій неминуче: Уолл-стріт попереджає інвесторів бути готовими

Стратеги фондового ринку з найбільших компаній Уолл-стріт попереджають клієнтів готуватися до відкату, оскільки захмарні оцінки акцій різко вдарили по погіршенню економічних даних. Про це пише Bloomberg.

Стратеги фондового ринку з найбільших компаній Уолл-стріт попереджають клієнтів готуватися до відкату, оскільки захмарні оцінки акцій різко вдарили по погіршенню економічних даних.
Фото: depositphotos

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Прогнози стратегів

У понеділок Morgan Stanley, Deutsche Bank AG та Evercore ISI попередили, що індекс S&P 500 має скоротитися в найближчі тижні та місяці. Ці прогнози з'явилися після бурхливого зростання з квітневих мінімумів, яке підняло індекс до рівнів, на яких він ніколи не був.

Стратег Morgan Stanley Майк Вілсон прогнозує корекцію до 10% у цьому кварталі, оскільки тарифи вплинули на споживачів та корпоративні баланси.

Джуліан Емануель з Evercore очікує більш суттєвого падіння — до 15%. А команда Deutsche Bank на чолі з Парагом Татте зазначає, що невелике падіння акцій є запізнілим, враховуючи, що вони перебувають у стані падіння вже понад три місяці.

«Протягом останніх кількох тижнів ми відзначили, що інвесторам варто очікувати помірного спаду в третьому кварталі», — сказав Вілсон у своїй записці для клієнтів.

Ці сигнали лунають на тлі зростаючого занепокоєння щодо економіки США після того, як дані минулого тижня показали зростання інфляції, а також послаблення зростання зайнятості та споживчих витрат.

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За останні три десятиліття індекс S&P 500 показав найгірші результати у серпні та вересні, втрачаючи в середньому 0,7% щомісяця порівняно із середнім зростанням на 1,1% за інші місяці, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

Крім того, акції зросли в ціні. 14-денний індекс S&P 500 минулого тижня перевищив 76 пунктів — найвищу позначку з липня 2024 року, перш ніж акції США ненадовго досягли піку минулого літа та перевищили рівень 70 пунктів, який ринкові техніки вважають ознакою перегріву.

Торгівля опціонами також демонструє побоювання щодо спаду, оскільки хеджування від чергового краху стає дорожчим. Контракти, що захищають від 10% падіння SPDR S&P 500 ETF Trust протягом наступних 60 днів, порівняно з вартістю контрактів на хеджування від аналогічного зростання, коливаються на рівнях, яких не спостерігалося з часів регіональної банківської кризи у травні 2023 року.

Однак, попри короткострокові побоювання, попередження мають велике оптимістичне застереження: у разі падіння, купуйте.

В Evercore Емануель наголошує, що довгостроковий бичачий ринок акцій все ще не зник, незважаючи на очікування волатильності, і радить клієнтам залишатися інвестованими, особливо в компанії, які використовують бум штучного інтелекту.

Татте з Deutsche Bank зазначає, що історично S&P 500 переживає невеликі відкати в середньому приблизно на 3% кожні півтора-два місяці, а більші — на 5% або більше кожні три-чотири місяці.

«Ми покупці соусів «, — сказав Вілсон клієнтам.

Поки що трейдери дослухаються до порад. Індекси S&P 500 та Nasdaq 100 зросли більш ніж на 1% у понеділок після п'ятничного падіння на тлі оптимізму щодо скорого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою .

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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