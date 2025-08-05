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5 серпня 2025, 10:15

У Німеччині працевлаштовані трохи більше третини українських біженців

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Кількість працевлаштованих у Німеччині українських громадян, які користуються статусом захисту, перевищує третину від загальної кількості.
Фото: dw.com
Кількість працевлаштованих у Німеччині українських громадян, які користуються статусом захисту, перевищує третину від загальної кількості. Про це свідчать дані, надані Укрінформу Федеральним агентством зайнятості Німеччини.

Ринок праці

На початку 2025 року у ФРН були працевлаштовані 299 670 громадян України, з яких 174 080 — жінки та 125 590 — чоловіки.

Водночас кількість одержувачів соціальної допомоги Bürgergeld (яку отримують лише громадяни ФРН і українці зі статусом захисту) у віці від 15 до 65 років (вік працездатності) становила 497 210 осіб: 317 250 жінок і 179 970 чоловіків.

Станом на квітень 2025 року Bürgergeld отримували 693 420 громадян України, серед яких 413 290 жінок і 280 120 чоловіків. Це число включає не лише працездатних, а й дітей, молодь та людей похилого віку. Серед чоловіків-одержувачів допомоги 150 660 — у віці 18−63 роки.

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Таким чином, рівень працевлаштування серед українців у Німеччині трохи перевищує 33% — це нижче, ніж у сусідніх країнах, які також прийняли значну кількість біженців з кінця лютого 2022 року.

У Федеральному агентстві зайнятості також повідомили, що середня сума виплат за програмою Bürgergeld у березні 2025 року становила 882 євро.

Розмір допомоги залежить від віку та сімейного стану одержувача. Одинокі дорослі та батьки-одинаки отримують 563 євро на місяць, подружжя — по 506 євро на кожного, діти — від 357 до 471 євро залежно від віку.

Зареєстровані українські біженці, на відміну від представників інших національностей, користуються тимчасовим захистом, передбаченим § 24 закону про перебування. Він дозволяє їм легально перебувати в Німеччині, працювати, користуватися соціальними послугами, а дітям — здобувати освіту.

Нагадаємо

Німеччина прийняла понад 1,1 млн українських біженців. За даними статбюро Destatis, станом на кінець листопада 2024 року в Німеччині проживало 1 265 527 громадян України — у понад вісім разів більше, ніж на кінець лютого 2022 року.

У 2024 році понад 700 тисяч українських біженців отримали у ФРН 6,3 мільярда євро соціальної допомоги «бюргергельд».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
5 серпня 2025, 11:23
#
Відмініть вже цю допомогу. Знаю п’ятьох дівчат? Живуть на цю допомогу про роботу ніхто не думає і працювати ніхто не планує.
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