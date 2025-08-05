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5 серпня 2025, 9:16

Європейські готелі об’єднались проти Booking: найбільший колективний позов десятиліття

Понад 10 000 готелів по всій Європі подали колективний позов проти Booking.com, вимагаючи компенсації за ймовірні порушення антимонопольного законодавства, які тривають вже 20 років. Про це повідомляє The Economic Times.

Понад 10 000 готелів по всій Європі подали колективний позов проти Booking.com, вимагаючи компенсації за ймовірні порушення антимонопольного законодавства, які тривають вже 20 років.
Фото:depositphotos

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Позов проти Booking.com

Цей позов став наслідком рішення Європейського суду справедливості (ECJ) 2024 року, який визнав незаконними так звані «найкращі ціни», що передбачалися платформою онлайн-подорожей.

Ці умови забороняли готелям пропонувати дешевші ціни на інших платформах або на своїх власних вебсайтах. Європейський суд визначив, що така практика обмежувала конкуренцію і порушувала антимонопольне законодавство. Після набрання чинності Актом про цифрові ринки ЄС (DMA) 2024 року ці умови були скасовані в Європейському економічному просторі.

Позов очолює Альянс готельних претензій, розгляд якого відбувається в Нідерландах, де розташована штаб-квартира Booking.com. Підтримку позову надали понад 30 національних асоціацій готелів, серед яких Німецька IHA та італійська Federalberghi, а також координується європейським альянсом готелів Hotrec.

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«Європейські готельєри вже довго страждають від несправедливих умов і надмірних витрат», — сказав Олександрос Василікас, президент Hotrec. «Зловживання у цифровому ринку не будуть терпітися готельною індустрією Європи».

Позов вимагає компенсації за період з 2004 по 2024 рік. Готельєри стверджують, що колишні умови ціноутворення Booking.com обмежували конкуренцію та заважали їх здатності залучати гостей через прямі канали.

За словами виконавчого директора IHA Маркуса Луте, «Цей колективний позов отримав величезну підтримку». Як результат, термін реєстрації був продовжений до 29 серпня.

Нагадаємо

Влітку 2024 року Іспанське антимонопольне відомство оштрафувало один із найбільших та найпопулярніших у світі сервісів онлайн-бронювання житла Booking.com на 413,2 млн євро за зловживання домінуючим становищем на ринку країни протягом останніх пʼяти років.

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство захисту прав споживачів Іспанії заявило в понеділок, що наказало Airbnb видалити зі своєї платформи понад 65 000 оголошень про оренду житла для відпочинку, заявивши, що вони порушують чинні правила.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
5 серпня 2025, 9:45
#
Так, а у чому суть позову?
+
0
Orions
Orions
5 серпня 2025, 11:23
#
> Ці умови забороняли готелям пропонувати дешевші ціни на інших платформах або на своїх власних вебсайтах.
+
0
AP1
AP1
5 серпня 2025, 11:31
#
Я так розумію що суть позову в тому що готелі не могли пропонувати через свої сайти ціни нижче ніж на booking.com (згідно угоди), в результаті оскільки більшість бронювань йшла через booking готелі вимушені були сплачувати велику комісію букінгу, плюс частина номерів можливо не продавалась через завищену ціну. В минулому році суд визнав незаконною вимогу що готелі не можуть встановлювати нижчі ціни і тепер готелі хочуть ретроспективно компенсувати свої витрати на комісії букінга. Якщо дуже цікаво то ось читайте те рішення https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62023CJ0264
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