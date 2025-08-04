У «Дії» знову запрацювала послуга з оформлення витягу про несудимість

Послуга з оформлення витягу про несудимість онлайн повернулась у застосунок «Дія» після короткочасної перерви. Про це повідомляє пресслужба застосунку.

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У червні «Дія» спільно із МВА розпочала бета-тестування цієї послуги. Нині застосунок продовжує повноцінну роботу.

«Дієві, планові технічні роботи завершено. МВС оновило систему, завдяки чому послуга Витяг про несудимість знову доступна для замовлення просто через застосунок. Тепер сервіс працює набагато швидше та без збоїв», — йдеться у повідомленні.

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Зазначений витяг допоможе при влаштуванні на роботу, усиновленні дитини, отриманні візи, участі у державних тендерах. Оформлення його онлайн спрощує ці процеси закордоном.

Документи можна замовити за посиланням.