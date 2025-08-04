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4 серпня 2025, 8:00

Україна розраховує отримати 12,5 млрд євро за Ukraine Facility — Соболев

Уряд розраховує отримати 12,5 млрд євро (3,5 млрд євро з них вже отримав в березні, ще 3 млрд євро очікують погодження) за Ukraine Facility та виконати всі зазначені у плані реформи на цей рік. Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр економіки довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та його заступниця Дарина Марчак, пише Forbes.

Уряд розраховує отримати 12,5 млрд євро (3,5 млрд євро з них вже отримав в березні, ще 3 млрд євро очікують погодження) за Ukraine Facility та виконати всі зазначені у плані реформи на цей рік.
Фото: rbc.ua

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Що відомо

Частину не доотриманого фіксування у розмірі 1,5 млрд євро за минулий перегляд розраховуємо частково отримати з наступним траншем, який буде у вересні чи жовтні, каже Соболев.

Один індикатор вже виконаний — президент підписав закон про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ще один — законопроєкт про децентралізацію — депутати планують ухвалити на наступній сесії парламенту, додав міністр.

Третій індикатор є найбільш проблемний — добір судді до Вищого антикорупційного суду. «В парламенті зареєстрований законопроєкт, який спрощує процедуру і має допомоги дібрати суддів до ВАКС». Ця реформа коштує близько 280 млн.

Читайте також: Уряд оновив План для Ukraine Facility та очікує на його затвердження ЄС у вересні

Також уряд оновив строки щодо виконання певних реформ Ukraine Facility, наприклад, законодавство щодо приватизації державних банків і впровадження Інтеграційного пакету у сфері електроенергії, спочатку заплановане на I квартал 2026 та IV квартал 2025 відповідно, має бути ухвалене вже у третьому кварталі 2025 року. Міністр не озвучив повний перелік змін.

Оновлений план готувався урядом в консультаціях з Єврокомісією, але партнери мають офіційно погодити оновлений план у вересні, додав Соболев.

Нагадаємо

Україна отримала цього року один транш за Ukraine Facility. У березні 3,5 млрд євро за виконання зобовʼязань за 4 квартал 2024 року та зараз у процесі погодження знаходиться другий транш на 3,05 млрд євро замість 4,5 млрд євро через невиконання вчасно трьох реформ.

Програма Ukraine Facility є ключовим інструментом ЄС для підтримки макрофінансової стабільності України на тлі війни. Загалом механізм передбачає понад €50 млрд допомоги у 2024−2027 роках, з яких частина прив’язана до виконання конкретних реформ і показників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
4 серпня 2025, 8:09
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Ну звичайно, а то якщо не виділять, то війна, ще не дай Бог, може зупинитися. А цього допустити точно не можна, принаймні найближчих пів року.
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